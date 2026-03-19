夏宝龙会见陈茂波 : 相信特区政府会制定好香港首个五年规划 为香港经济发展注入更大动能

财政司司长陈茂波今日（19日）展开北京的访问行程。中央港澳工作办公室主任、国务院港澳事务办公室主任夏宝龙今日上午会见陈茂波一行。夏宝龙表示，去年底，国家主席习近平在听取行政长官李家超述职报告时，对港澳主动对接国家「十五五」规划提出明确要求。今年全国人大通过的「十五五」规划纲要，支持香港巩固和提升竞争优势，更好融入和服务国家发展大局，相信特区政府会带领社会各界结合实际，制定好香港首个五年规划，进一步巩固提升香港国际金融、航运、贸易中心地位，加快国际创新科技中心建设，为香港的经济发展注入更大动能。

陈茂波向夏宝龙汇报香港整体经济发展形势和金融运行情况

陈茂波感谢夏宝龙对特区经济金融工作的关心和指导。他向夏宝龙汇报了香港整体的经济发展形势和金融运行情况，以及特区政府在行政长官带领下，正全力对接国家「十五五」规划的工作，包括全速制定香港首个五年规划。陈茂波表示，特区政府和社会各界会用好「一国两制」下的独特优势，积极巩固优势产业，并大力培育新兴和未来产业，抓紧「十五五」带来的巨大机遇，贡献国家的高质量发展。

中央港澳工作办公室、国务院港澳事务办公室分管日常工作的副主任徐启方参加会见。财经事务及库务局局长许正宇、商务及经济发展局局长丘应桦、创新科技及工业局局长孙东、香港金融管理局总裁余伟文、证券及期货事务监察委员会（证监会）主席黄天祐、证监会行政总裁梁凤仪一同出席会见，并就各自负责的范畴作出汇报。

下午拜会中国人民银行行长潘功胜和中国证监会主席吴清

陈茂波今日下午分别拜会中国人民银行行长潘功胜和中国证券监督管理委员会主席吴清，讨论有关金融市场的发展和监管合作事宜。许正宇、余伟文、黄天祐和梁凤仪一同参与会面。

陈茂波亦出席由香港贸易发展局和中国香港（地区）商会举办的「国家新发展 香港新机遇 十五五开局研讨会」，并发表主旨演讲。陈茂波在演讲中表示，香港会主动对接国家的「十五五」规划，发挥「一国两制」下背靠祖国、联通世界的独特优势，贡献国家所需，同时为自身开创高质量发展的新机遇。

陈茂波指出，为对接「十五五」规划，香港在经济发展方面将聚焦的其中三点：第一，贡献国家现代化产业体系建设和加快高水平科技自立自强，通过强大的科研实力及蓬勃的科创生态，积极贡献国家的科技创新和现代化产业体系建设，并以「人工智能+」及「金融+」双引擎赋能各行各业，推动产业升级。他特别提到北部都会区发展，欢迎海内外企业参与建设，特区政府已准备好「优惠政策包」，可考虑提供土地、税务优惠、财政等支持，以至共同投资等灵活合作模式，吸引前沿科企落户。

第二，支持国家扩大高水平双向对外开放，作为「超级联系人」和「超级增值人」，为内地企业出海及外资进入内地市场提供全方位支持，特区政府已于去年成立跨机构、跨部门的内地企业出海专班，为企业提供一站式服务。第三，汇聚国际高端人才，透过多项措施丰富人才库，自2022年底以来各项人才入境计划已收到接近60万个申请，有接近28万名人才抵港工作和发展。香港欢迎更多海内外人才来港，分享发展的机遇，也为香港经济注入新的动能。

陈茂波明日（20日）会继续在北京的访问行程。