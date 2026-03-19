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李家超：新一年粤港高水平合作将推上更高台阶 为推进强国建设作出更大贡献

政情
更新时间：20:17 2026-03-19 HKT
发布时间：20:17 2026-03-19 HKT

广东省粤港澳合作促进会今晚（19日）在香港举办「广东省2026年春茗（香港）」，并宣布粤港澳三地共同成立「粤港澳企业出海专业服务联盟」。行政长官李家超致辞时称，香港与广东一直坚持优势互补、互利共赢精神，携手推进粤港澳大湾区建设，服务国家高质量发展，在新一年相信粤港之间的高水平合作将推上更高台阶，为两地人民安居乐业共谋发展，为推进强国建设作出新的更大贡献。

李家超：相信粤港高水平合作将推上更高台阶

他回顾过去一年，香港与广东共同见证大湾区内人流、物流、资金流、数据流闯出新高度、新广度、新深度，而刚通过的「十五五」规划纲要强调要巩固提升粤港澳大湾区动力源作用，深化大湾区建设，强化科技创新、经济发展、公共服务等方面规则衔接、机制对接，充分发挥重大合作平台先行先试作用，支持大湾区打造世界级城市群，为深化大湾区建设指明未来前进方向。

他指在新一年会团结奋进，为粤港合作迎来更广阔发展空间，同时APEC财政部长会议定于今年10月在香港举行，特区政府会发挥香港作为国际金融中心优势，并与中央部委、广东省和不同省市紧密对接，确保在香港举办的财政部长会议成功，一同通过促进地区宏观经济，推动实体经济和金融市场发展。

王曦：广东与香港始终是同心同行的好兄弟好伙伴

广东省委常委、广东省委统战部部长王曦表示，广东与香港文化同源，地缘相近、人缘相亲，始终是同心同行的好兄弟好伙伴，广东改革开放40多年来快速发展，从香港获益良多，广东人民对香港有一份特殊、不一样的感情，看到香港经济社会繁荣稳定发展，感到由衷高兴。

他续称，今年是「十五五」规划开局之年，粤港合作正处于承前启后继往开来的关键时期，上个月广东连续第四年在农历新年开工第一天，召开了全省高质量发展大会，大会主题是制造业和服务业协同发展，而广东省是制造大省，香港服务业则享誉全球，相信双方能在制造业与服务业协同发展领域达成更多合作成果。他相信粤港澳同心同行，深化全方位合作，必定可以共同书写大湾区建设新篇章，为强国建设民族复兴作出新的更大贡献。

「粤港澳企业出海专业服务联盟」指导单位包括广东省人民政府港澳事务办公室、香港商务及经济发展局、香港政制及内地事务局，以及澳门政策研究和区域发展局。联盟成员单位包括5个服务组，即法律专业服务、会计专业服务、金融专业服务、信息科技专业服务、市场及品牌推广专业服务，超过100个服务机构。

记者、摄影：郭咏欣

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