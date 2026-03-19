香港五年规划｜李慧琼：立法会总动员协助 冀短期内敲定协同机制具体安排开展工作

行政长官日前宣布，会设立政府和立法会协同研究及意见收集机制，以配合和协助政府在行政主导下尽快制订首份「香港五年规划」。立法会主席李慧琼今日（19日）在社交平台发文，期望协同机制的具体安排可于短期内敲定及开展工作。

李慧琼指，今天立法会大会结束后，随即联同两位总协调人陈振英和吴秋北，向全体议员介绍运作构思。

她表示立法会将总动员，以内务委员会早前成立的「香港主动对接国家十五五规划小组委员会」的20位成员为基础，连同其他所有议员，分成若干个工作小组，分工合作，与行政机关就多个专题收集意见，并进行研究及分析，即时汇集结果并提交政府。

李慧琼期望，协同机制的具体安排可于短期内敲定及开展工作，并做到行政长官的要求，于3至4个月内完成。政府将于今年第四季就「香港五年规划」建议咨询公众，年底前公布正式文本。

她形容，协同机制是行政立法良性互动的破格创新安排，在此机制下，立法会作为香港特区最重要的民意汇集地，让立法会可在政府构思重大发展愿景和政策举措的前期过程中提早参与，协助政府更有效掌握民情和业界意见，并欣见全体议员均热切期待建言献策，贡献所长，协助和配合政府制订「香港五年规划」，携手开创同心治港新格局。