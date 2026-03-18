律师会晤深圳、澳门法律界代表团  就跨境法律服务合作等多项议题深入交流

香港律师会一直高度重视与中国内地法律界的专业交流与合作，致力推广香港法律服务，为会员创造更多具实质意义的发展机遇。香港律师会今日( 18日 )接待了三个代表团到访律师会，包括由香港城市大学举办的司法培训课程学员、由澳门法律交流协进会会长黄景禧带领的代表团，以及由深圳市前海管理局法治建设处副处长闫佳带领的代表团。

就跨境法律服务合作深入交流

有关会议分别由香港律师会会长汤文龙和副会长黄巧欣主持，并由理事陈国豪、理事暨大中华法律事务委员会副主席郑宗汉和徐凯怡，以及理事暨大中华法律事务年青律师附属委员会主席谭雪欣共同参与。

除介绍香港法律专业概况及律师会角色外，双方亦就多项大湾区相关议题进行深入交流，包括跨境法律服务合作，以及透过举办联合专业活动及交流项目，发掘业务机遇，促进区内法律界的合作。

会上，汤文龙强调「法律先行」的原则，指出所有投资、融资及商业活动都须建基于法律确定性，并由优质的法律服务作为支撑。他亦指出，大湾区是深化法律及专业合作的重要平台，并表示律师会将与澳门及前海保持紧密合作，推动包括「甲乙有约（大湾区）」、考察团及互访交流等活动，加强相互了解、培育法律人才，支持区域高质量发展。

香港律师会表示，是次交流进一步彰显律师会推广香港法律服务及加强与法律界同行务实交流的承诺。律师会将在此基础上持续深化合作，推动更具体及长远的协作发展。