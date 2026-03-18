陈茂波访京｜3.19出席「十五五开局研讨会」 将拜会中央部委和金融监管机构

​财政司司长陈茂波今日下午（18日）将启程前往北京，出席3月19日举行的「国家新发展 香港新机遇 十五五开局研讨会」、于3月22及23日举行的中国发展高层论坛2026及相关活动，以及于3月23日举行的内地与香港经贸合作委员会第8次会议。陈茂波在京期间，也会拜会多个相关的中央部委和金融监管机构。

陈茂波将在「十五五开局研讨会」发表主旨演讲

3月19日举行的研讨会由香港贸易发展局和中国香港（地区）商会举办、北京市相关单位及多个在京香港团体协办，深入探讨香港如何更好融入和服务国家发展大局，以及「十五五」规划为港商带来的巨大机遇，推动港人港商更积极参与规划中各领域的新发展。陈茂波将会在研讨会上发表主旨演讲，而国家相关部委领导也会出席并发言。研讨会包括专题研讨环节，聚焦以香港优势服务国家所需，以及香港如何更好支持国家现代化产业体系建设。

3月22及23日举行的中国发展高层论坛2026由国务院发展研究中心主办、中国发展研究基金会承办，国家高层领导出席并讲话，数百位跨国企业领袖及国际组织代表参与。今年论坛主题为「十五五」的中国：高质量发展与共创新机遇。陈茂波将会在研讨会上发言。

3月23日举行的内地与香港经贸合作委员会第8次会议由国家商务部部长助理袁晓明与陈茂波共同主持。会议将回顾两地经贸领域所开展的工作，并讨论下一步的合作方向。

许正宇和丘应桦同日启程前往北京

财经事务及库务局局长许正宇和商务及经济发展局局长丘应桦今日也会分别启程前往北京，他们联同目前正在北京访问的创新科技及工业局局长孙东，将会陪同陈茂波参与部分有关活动。

陈茂波将于3月23日下午启程返港。他离港期间，财政司副司长黄伟纶将署任财政司司长。许正宇将于3月22日傍晚启程返港。许正宇离港期间，财经事务及库务局副局长陈浩濂将署任财经事务及库务局局长。丘应桦将于3月23日下午转往四川及贵州访问，并于3月28日下午启程回港，丘应桦离港期间，商务及经济发展局副局长陈百里将署任商务及经济发展局局长。