立法会通过「无家者友善政策」议案 议员倡延长宿位期限至两年 孙玉菡：轮候者入住更困难

本港存在一群长期被社会遗忘、生活在边缘的无家者。选委界管浩鸣今（18日）在立法会大会提出「制订全面的『无家者友善政策』，构建关爱共融社会」议案，选委界文颕怡提出修正案，经修正的议案获得通过。

无家者登记人数骤降 议员忧隐蔽个案被低估

管浩鸣引述社署数据指，2024/25年本港登记的无家者人数约有750人，远低于2022/23年度的1,441人，关注是人数减少，还是实际数字远超于此，因社署系统未能涵盖未被接触的隐蔽个案。

管浩鸣提到，有部门在处理无家者问题时，以强硬的手法驱赶，认为做法无助解决问题，长远而言都要在根源上著手。他建议政府考虑将宿位的期限延长至2年，并改善宿舍环境，例如增加人均休憩面积、增设医疗室，以及提供辅导服务。

管浩鸣亦建议，政府研究为无家者提供以康复为本的「一站式住宿服务」，并希望政府拆墙松绑，让无家者能够更容易接触现有医疗系统。就业支援方面，他建议政府与社区组织合作，为无家者提供生涯规划、就业技巧培训等服务，并配对适合无家者的工作机会。同时，政府也应向雇主提供资助和培训，协助无家者逐步重建职业生涯。

议员：公园长櫈凸起扶手变相进行驱逐

文颕怡赞同原议案中提到，要消除对无家者的歧视和标签，才可以帮助他们真正重拾尊严。她指，公众对无家者的尊重和包容程度，视乎政府政策取态和力度，加强宣传教育必不可少，同时希望执法部门人性化处理，深夜时分尽量包容无家者，不要一味强行驱赶甚至清走其物品，亦避免增加一些对无家者不友善设施，例如公园长櫈中间凸起的扶手手柄，认为这变相对无家者进行驱逐，被逼去其他地方过夜，增加社工以及露宿者综合服务队去接触他们的难度。

保险界陈沛良表示，超过六成资助宿位只限住半年，且多有严格门禁或作息要求，不符合部分无家者工作或生活需求，导致即使有宿位也不愿意入住。他关注当局可否将资助宿位的宿期由半年延长至一年或更多时间，并认为面对女性无家者比率上升，当局亦应调整男女宿位比例。

孙玉菡：延长期限会令轮候者感入住困难

劳工及福利局局长孙玉菡回应指，6个月的住宿期限需平衡两个因素，一是期限之内，当局是否有足够空间及时间尽可能帮助露宿者；二是需考虑轮候时间，若延长已入住露宿者的住宿期限，会令正在轮候的露宿者感到入住困难。

至于女性露宿者问题，孙玉菡表示，按性别区分，少于五分一为女性露宿者，多于五分四则为男性，但为女性露宿者提供的宿位按比例计，大约占四分一，略多过男性。

他亦指，露宿者露宿的原因不尽相同，例如因为失业或租金昂贵以致无法找到可负担的居所、与家人出现关系问题而选择露宿生活等。随相关困难获解决，部分露宿者会选择脱离露宿生活，重新融入社会。社署及其津助的露宿者综合服务队及服务单位，会继续按露宿者的情况提供服务，以解决他们的紧急福利需要，并协助他们脱离露宿生活，重新融入社会。

记者：曹露尹