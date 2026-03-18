紧急警示︱系统已升级可分区发放 保安局：要慎用避免「警示疲劳」 不宜将权力下放至前线指挥官

政府斥资1.5亿元设立的紧急警示系统。去年11月宏福苑发生五级大火，有议员关注当局未有使用系统，政府回复指警示可能打扰市民的活动或工作，而目前系统已完成升级，可以分区发放。经民联黄永威今日（18日）在立法会提出书面质询，询问可否下放启动地区性「紧急警示」的权力予前线跨部门指挥官，以提升应变效率。保安局局长邓炳强回复指，由于紧急警示系统所发出的是重要警报，是否启动系统需要考虑全港影响，所以不宜将启动地区性紧急警示系统的权力下放至前线指挥官。

紧急警示已完成升级 可发出分区或联区警示

邓炳强早前在电台上表示，紧急警示系统已完成升级工程，可发出分区或联区警示。黄永威询问当局会否按事故严重性与影响范围，就火警发出分区警示制订清晰准则，确保发生风险极高的火警时可及时通知当区居民逃生。

局方：不符合比例会引起不必要社会恐慌

邓炳强回复指，火警的影响极少机会涉及整个分区或需要整个分区的居民即时作出应变。启动分区警示以通知覆盖的数十万名用户，会远超实际受影响的人口范围，并不符合比例亦会引起不必要的社会恐慌。在绝大部分火警的情况下，应透过现场的方法向受影响居民作出即时警示，包括火警警报系统、现场消防车和警车发出警号声和现场广播等。

邓炳强续指，出现广泛范围的火警，如大范围山火以致需要即时和广泛疏散区内居民，消防处会就个别情况作出专业判断，并按情况启动紧急警示系统以发出合适的警示。

启动系统需考虑全港影响 不宜下放

被问及可否下放启动地区性「紧急警示」的权力予前线跨部门指挥官，邓炳强强调，紧急警示系统所发出的是重要警报，是否启动系统需要考虑全港系统性的影响，所以不宜将启动地区性紧急警示系统的权力下放至前线指挥官，如有需要政府可以在短时间内启动警示系统并发出警报。

至于会否把紧急警示系统与2025年年底引进的「物联网火警侦测系统」结合，邓炳强则指，「物联网火警侦测系统」侦测到可能出现火警时，便会透过无线讯号即时通知消防通讯中心，让消防处在火警最初期，第一时间调派消防车辆处理火警事故。由于系统的理念和设计并非用于识别火势大小，因此不适宜将「物联网火警侦测系统」与紧急警示系统结合，以发送只适用于重大事故的地区性警示讯息。

局方强调，一旦透过系统发出全港性警示，全港用户均会强制收到流动装置发出持续十秒的警报声响和紧急讯息，就算只是分区警示，区内亦会有数以十万计用户强制收到有关警报声响。邓炳强提到，由于系统目的是让市民即时作出所需应变保护自身安全，警报难免打扰市民当时正在进行的活动或工作，可能引发广泛关注。他又提到，如频繁使用紧急警示系统很可能削弱市民对此系统的警觉性及危机意识，导致「警示疲劳」。因此政府考虑动用此警报系统时，必须谨慎衡量实际情况，以决定是否有必要透过系统发放重要警报。

翻查资料，系统推出至今，只在2022年3月，伊利沙伯医院被定为新冠肺炎定点医院时，曾发送紧急警示通知市民。而在2023年9月「五百年一遇」黑色暴雨期间，网民涌到天文台社交平台怒批黑雨无预警，质疑紧急警示系统「形同虚设」。