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骗徒假扮「陈克勤」来电呃钱 真身提醒街坊勿中伏｜Kelly Online

政情
更新时间：18:25 2026-03-17 HKT
发布时间：18:25 2026-03-17 HKT

骗案手法层出不穷，更有人冒充立法会议员行骗。民建联主席陈克勤今（17日）在社交平台发文指，获悉今早有不法分子假冒身份，透过电话联络街坊，以虚假理由诱骗事主转帐。陈克勤及团队已即时协助事主向警方报案，及联络相关银行机构，争取冻结款项及追回损失。

陈克勤斥不行径卑劣：利用市民对议员信任

陈克勤形容今次诈骗事件性质恶劣，批评不法分子利用市民对立法会议员的信任实施欺诈，不仅令街坊蒙受金钱损失，更破坏社会诚信与社区和谐，他对此等卑劣行径予以严厉谴责。

陈克勤提醒市民，本人及团队在任何情况绝不会要求市民或任何人士进行转帐、汇款，或要求代为处理涉及金钱的事项。陈克勤fb
陈克勤提醒市民，本人及团队在任何情况绝不会要求市民或任何人士进行转帐、汇款，或要求代为处理涉及金钱的事项。陈克勤fb

陈克勤吁市民提高警觉 促警方严打

为免再有人「中伏」，陈克勤提醒市民，他本人及团队在任何情况绝不会要求市民或任何人士进行转帐、汇款，或要求代为处理涉及金钱的事项，亦不会索取银行帐户密码或个人敏感资料。他呼吁市民务必提高警觉，擦亮双眼，慎防误堕骗局。如收到自称陈克勤本人或团队成员的金钱要求，请立即透过办事处官方渠道核实身份。如有怀疑，请即时报警求助。

另外，陈克勤向警方呼吁，高度重视此类假冒公职人员诈骗案件，加强侦查力度，严厉打击不法之徒，从源头杜绝骗案发生，切实保障市民财产安全。

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