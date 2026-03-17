大棋盘︱北都专属法例出炉 采附属立法增灵活性 消息：政府邀议员本月实地考察

国家「十五五」规划纲要全文日前出炉，港澳专章明确支持港澳巩固提升竞争优势，并提及「加快北部都会区建设」，是首次把北都发展写入国家规划之中，反映北都发展只会加速，不能拖慢。全国两会刚闭幕，特区政府今日将提交北都专属法例文件，据悉今次立法以主体法例结合附属法例的模式推行，其中主体法例不会列出所有细节，但会透过授权在指明范畴订立附属法例，以保留灵活性。

冀年中提交条例草案 今年通过

去年《施政报告》提出订立「加快发展北都专属法例」，包括授权政府制订简化的法定程序，如成立法定园区公司；为园区公司设立专项拨款渠道以注入资金等。立法会发展事务委员会下周二开会讨论，据知政府同日展开约两个月公众咨询；政府今日先向立会提交文件，冀今年年中提交条例草案、今年内通过。

消息透露，北都专属法例将由主体法例设定主线框架，不会罗列所有措施和细节，但会授权行政长官会同行政会议，按需要就指明范畴进一步订立附属法例。附属法例涉及多个范畴，包括简化改变用途审批程序，将审批时间控制和压缩在大约两个月内完成、便利使用创新建筑技术、便利跨境人员流动，以及成立法定机构等。

北都被视为香港经济新引擎，如今更纳入国家五年规划，政府一直形容对发展「心急如焚」。政府中人指，今次立法框架的设计，充分考虑了北都的重要性和独特性，透过主体法例设定主线框架，凝聚共识，确保社会上下一心推动北都加快发展，而后续透过附属法例为发展所需程序逐一拆墙松绑。

消息：附属法例形式立法 应对更灵活和高效

消息指，主体框架会提纲挈领对北都发展作规范，同时留有余地，让政府和社会在北都发展过程中遇到新问题时，可尽快透过附属法例形式立法，令应对更为灵活和高效。指明的简化范畴将写明于主体法例内，但细节会透过附属法例落实。

政府中人解释，采用这种模式是希望立法程序较快，回应社会对加快北都发展的期望；而细节安排需不时按最新及实际情况调整，因此以附属法例落实细节是合适。

附属法例待立法会审议后始生效

近年政府投入大量资源发展北都，《预算案》更罕有地从外汇基金调拨1500亿元投资收入，以支持北都及基建发展，但如何做好监督及审批，备受关注。政府中人提到，专属法例只是简化程序，但法例仍有规限、有适当审批和平衡。据悉，政府会把附属法例生效时间订立在最少现行法定的49天或之后，甚至更长，以让议员有更充足时间审议。换言之，附属法例会在立法会完成审议之后才生效，把关工作或较一般做法更严，务求在加快发展和监督之间取得平衡。

本月邀议员考察北都

发展事务委员会委员、劳联林振升表示，先订立主体框架，可让北都发展有例可循，具体细节措施则由附属法例处理，日后面对新情况时可更具灵活性。有地产界人士表示，乐见采用此立法模式加快发展，尽管附属法例制定需时，但有关拆墙松绑的范畴已率先在主体法例中列出，让业界一目了然，有助了解和预期哪些环节可加快。

发展北都不能纸上谈兵，据悉政府计划今个月内安排立法会议员考察北都，包括河套香港园区、北都大学城用地等，透过实地了解，让议员更全面掌握北都概况及前景，有助法例审议。

聂风