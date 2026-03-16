五一劳动节｜会否复办游行 ? 吴秋北 : 有不同方式表达诉求 如邀高官探访工友

五一劳动节将至，工联会今日( 16日 )举行传媒茶聚，被问到会否复办自2020年停办的五一游行时，工联会会长、立法会议员吴秋北表示，会以不同形式表达诉求，如透过政府高官与工会一同探访前线工友，提升生产力及士气，并称适合彰显劳工权益的方式均会考虑。

林伟江：五一活动要与时俱进

香港以往每年五一都会有游行表达劳工诉求，不过该传统自2020年起不再复见。工联会被问到今年会否复办五一游行时，吴秋北表示，五一是属于工人的国际性节日，有不同方式表达诉求，工联会近年多主张让政府官员与工会一同探访前线工友，肯定劳动精神，令社会凝聚。当记者追问如复办游行不合适，会否考虑改办嘉年华等时，吴秋北回应称，任何彰显劳工权益方式均会考虑。

工联会副会长、立法会劳工界林伟江表示，五一活动要与时俱进，指去年首次举办的行业「模范之星」评选会继续举行；同时邀请更多政府高官落区探访前线工友，支持一众工友的付出。工联会亦会提出一系列倡议，包括完善强积金计划；支持公务员加薪，以惠及其他劳工团体等。