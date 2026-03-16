选民登记｜政府拟试行宣誓申报住址 议员倡以AI筛查真伪 政制局：将多途径核实

政府将进行新一年选民登记运动。有立法会议员关注选举事务处正考虑在登记运动期间，试行安排监誓员为未能即时提供住址证明的申请人办理所需的法定声明，又指回顾过往「由乱到治」时期，部分年轻人的申报情况未必尽属真实，关注当局有何信心单靠宣誓便能确保资料真确。署理政制及内地事务局局长胡健民今日（16日）表示，当局会透过多种途径核实申报者是否确实居住在该地址，选举事务处最终会跟进并联络有关地址，以信纳其为真实住址，强调宣誓仅是整个核实过程中的一部分。

范骏华关注当局会否考虑利用人工智能筛查地址真伪

范骏华表示，根据当局文件指出，若有资料显示某选民的登记住址已不再是该人的主要住址，选举事务处会根据法例作出查讯。他认为每位市民理应只有一个主要地址，但政府多年来并无建立一个贯通各部门的资料系统，以致未能有效整合如水电费单、税单、警方告票、车牌及身份证等不同部门所记录的地址资料。

他亦关注选举事务处正考虑在登记运动期间，试行安排监誓员为未能即时提供住址证明的申请人办理所需的法定声明。他指国家的「两会」刚结束，人工智能是重点议题之一，行政长官亦预告将准备本港首份人工智能五年规划，关注局方会否考虑利用人工智能筛查地址真伪，因为回顾过往「由乱到治」的时期，部分年轻人的情况未必尽属真实。

胡健民: 正探讨在合法前提下 让住户地址可供其他部门引用

胡健民表示，当局会透过多种途径核实，包括跟进申报者是否确实居住在该地址。此外，申报人亦可提供其他证明文件或由同住人签署的证明，选举事务处最终会跟进并联络有关地址，以信纳其为真实住址，强调宣誓仅是整个核实过程中的一部分。

另一名议员范凯杰表示，选举事务处会与房屋署及香港房屋协会核对资料，以识别新迁入公共屋邨的选民，并协助有关人士更新其住址资料。他指现时机制仅涉及公屋居民，其他市民如租户、新来港人士搬屋后仍需逐一向各部门申报更新住址，程序繁琐，关注当局会否考虑将这种跨部门数据核对机制由公屋住户扩展至全港住户。

胡建民回应指，香港选举法例已规定，选民登记地址须为其主要或唯一住址，政府正研究如何取得适当资料进行配对，并探讨在符合法例的前提下，让住户地址可供其他部门引用，以进行登记工作。

另外，商界（第二）姚祖辉关注政府会否考虑在演唱会场地或者西九市集等设立流动的登记处。胡健民表示，感谢议员提出的意见。

记者：黄子龙、张琦