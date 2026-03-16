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议员关注AI筛选员工易致歧视  平机会：人工智能本身「中立」 将提点持份者善用

政情
更新时间：16:00 2026-03-16 HKT
发布时间：16:00 2026-03-16 HKT

政府近年积极推动人工智能发展，有立法会议员关注，雇主可能使用AI作为筛选工具，年龄等因素或导致求职者遭受不易察觉的歧视。平等机会委员会主席林美秀今日（16日）到立法会出席政制事务委员会时表示，人工智能本身是一个「中立」科技，关键在于如何善用，未来将继续加强公众教育，提点所有持份者适当善用人工智能，以促进共融，避免歧视问题发生。

议员忧AI存歧视风险

选委界议员范凯杰表示，数字政策办公室已发布人工智能技术与应用指引，明确将模型偏见（model bias）列为需妥善管理的技术风险之一，但他认为平机会提交的工作报告尚未对新兴重要议题进行探讨或规划，并关注会否在2026年的工作计划中，加入针对新科技，尤其是人工智能可能带来的歧视风险。

林美秀表示，平机会已建议政府采取措施消除因AI演算产生的偏见，并欣悉数字政策办公室其后发出的相关指引已顾及此问题。她强调，人工智能本身为「中立」科技，关键在于如何善用。平机会期望政府和各界能善用语音识别、即时字幕等技术，协助视障、听障人士及少数族裔改善生活及就业，未来将继续透过公众教育，提点所有持份者适当善用人工智能，以促进共融，避免歧视问题发生。

家庭岗位歧视投诉占比偏低 议员倡加强教育宣传

民建联朱立威表示，平机会在2025年共接获1,302宗投诉调查个案，当中涉及《家庭岗位歧视条例》的投诉仅占3.6%，关注市民对相关定义认知不足，询问平机会未来会否加强相关的教育与宣传工作。

林美秀表示，多年来的投诉趋势显示，家庭岗位歧视条例下的个案确实一直偏少。她指早于2021年进行的市民对四条反歧视条例认知调查中，已开始进行宣传教育，解释何谓家庭岗位。她续指，去年8月，平机会发布了一份有关家庭友善雇佣措施的报告，探讨在职照顾者既要工作又要照顾家庭的压力，以及雇主可提供的支援。 

另一名民建联议员陈永光关注输入人才及劳工涉嫌遭受歧视的问题，询问平机会有何措施防止来港人才和劳工遭到歧视，以及促进社会共融。林美秀回应指，平机会暂时未有就输入劳工相关投诉作特定归类或统计。

另外，林美秀表示，平机会今年5月将踏入30 周年。为了加深公众对平机会多年来的工作的了解，以及提升社会对平等机会及反歧视条例的关注，平机会将推出一系列的公众教育活动，包括宣传短片、微电影及研讨会，鼓励各界携手合作，一起建立关爱共融的社会。

记者：张琦、黄子龙

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