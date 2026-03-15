罗淑佩观《伍子胥传》有感 盼新一代观众认识粤剧走进剧场︱Kelly Online

文化体育及旅游局局长罗淑佩上周五、六（3月13及14日）入场观赏香港艺术节呈献的粤剧《伍子胥传》，并于社交媒体撰文，盛赞大老倌阮兆辉的演出炉火纯青，并期望粤剧作品能吸引新一代观众。

观众掌声频频

罗淑佩表示，去年观看由阮兆辉担任艺术总监的「三年粤历三百年」系列其中一场《武松》后，获他告知今年会演出《伍子胥传》，当时已决心必须捧场，后来更得知会以上、下本分两晚演出，更加期待。她形容剧作是「不折不扣的历史剧」，而年近80岁的阮兆辉在上半部演出中身穿大靠演了一段武场，刹是难得；在下半部力谏吴王一幕，其感情与唱腔更是炉火纯青。她亦提到，剧本给予其他演员充足的发挥空间，同样交出亮丽表现，观众掌声频频。

传承非遗 诉说历史

罗淑佩又指，现场所见，观众不乏年轻面孔。她衷心希望，大佬倌对艺术的坚持与严谨要求，加上传承粤剧的决心以及节奏更紧凑的现代舞台处理，能让新一代观众认识到高水平粤剧的可观之处，从而走进剧场。

她认为，早前的《李后主》或去年「中华文化节」的《长坂坡》等制作，均在传承非物质文化遗产的同时，向年轻一代诉说历史故事。她亦表示，已开始期待「三年粤历三百年」系列明年的终章演出。