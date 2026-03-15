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律师会：维护法治乃公共使命 汤文龙勉未来法律界专才脚踏实地 时刻坚守诚信

政情
更新时间：11:57 2026-03-15 HKT
发布时间：11:57 2026-03-15 HKT

香港律师会会长汤文龙上周五（13日）应邀出席中大第十八届法律学院本科生院会执行委员会Invictus 就职典礼时强调，法律不仅是一门专业，更是一项植根于公义、公平及法治精神的公共使命。

汤文龙在典礼上致辞时强调，体现于诚信、客观、勤勉及互相尊重的专业精神，是维系社会对司法制度信心的重要基石。他亦提醒同学，法律专业建基于信任，而信任一旦失去，便难以重建。

汤文龙亦鼓励一众未来法律界专业人才，要更好装备未来、志存高远，同时要脚踏实地，时刻坚守诚信，了解并珍惜香港作为中国唯一普通法司法管辖区的独特优势，并保持热诚，为社会带来积极而深远的影响。他指出，维护专业价值与制度优势的责任，终将落在新一代法律人的肩上。

香港律师会4.8将迁入新办公室

他又透露，香港律师会将于2026年4月8日迁入新办公室，当日亦标志香港律师会的119周年志庆。香港律师会成立于1907年，汇聚近14,000名来自不同专业背景及涵盖多元执业范畴的律师，一直致力服务公众利益，并恪守最高的专业标准。此重要里程碑反映律师会对法律专业未来发展的承担，与时并进，持续成长。

典礼上，香港中文大学法律学院院长习超教授，以及香港中文大学法律学院荣誉访问教授江乐士也先后致辞，鼓励学生要装备好自己，迎接挑战，并秉持法律专业的最高标准。
 

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