两会2026︱陈茂波指「十五五」目标明确、任务清晰 必须快马加鞭全面配合

全国两会上周在北京闭幕。十四届全国人大第四次会议通过了《十五五规划纲要》，为国家未来五年社会经济发展制定了宏伟蓝图和行动纲领。财政司司长陈茂波表示，《十五五规划纲要》丰富的内容中，清楚指出香港的优势如何能在未来五年得到更大的发挥。面向未来，香港目标明确、任务清晰，必须快马加鞭、竭诚奋斗，在政策上全力推动，在资源上全面配合，实现以目标为本、结果为实的高质量发展。

对未来产业前瞻布局精准点出方向

陈茂波在网志表示，《十五五规划纲要》在从传统产业的优化提升、新兴产业的培育壮大、未来产业的前瞻布局、服务业的优质高效发展等方面，都精准点出了方向。此外，纲要亦高度重视加强原始创新及关键核心技术攻关，以加快高水准科技自立自强。同时，在数字中国发展方面，透过数智化发展底座，统筹算力、演算法模型及深化数据资源运用，支持「人工智慧+」(AI+)的发展，赋能千行百业。

陈茂波指上周在一场面向商界的午餐会上，介绍了新一份《财政预算案》的内容和「十五五」规划对香港的重大机遇。陈茂波网志图片

陈茂波上周在Lenovo香港创新科技大会2026致辞，阐述香港推动「人工智能+」的发展策略。陈茂波网志图片

他指，作为国家的特别行政区，香港须持续深入了解和学习十五五的思路，透过了解宏观布局，才能更好地融入其中；透过理解国家发展的需要，才能更好地服务大局。在这个过程中，结合香港的自身特点，包括「一国两制」的制度优势、普通法制度、国际化平台、优质企业与高端人才汇聚，以及国际金融中心功能等，香港将能释放更大的增长潜能。

拥一流金融市场和专业服务 可为现代化产业体系加速发展

他续称，香港有世界一流的金融市场和专业服务，可为现代化产业体系加速发展、推进科技创新与产业创新深度融合，提供更有力支撑。从全链条融资、知识产权融资、检测认证，以至更切合科技企业发展过程需要的科技服务业，都是接下来须加速推动的领域。促进区域协调发展方面，同样重要的是与粤港澳大湾区兄弟城市在规则衔接、机制对接、推动创新要素跨境便捷流动等方面，进一步制定更多具体可行的举措 。

陈茂波指，在行政长官带领下，各政策局早前成立的预备小组现已转为「香港五年规划编制小组」，全速编制香港的第一份五年规划，并于今年内完成。各政策局在清晰的共同目标下，相互配合和协调，制定全面的行动方案。在这个过程中，要坚持有为政府和高效市场相结合，突破传统思维、勇于创新、锐意改革，以积极务实的态度全力推动工作。

陈茂波强调，参与国家的发展既是香港的使命责任，也是香港未来的庞大机遇。