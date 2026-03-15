邓炳强首谈修例风波立法会「空城计」争议：对大家都最好的选择 谈两件事先后哽咽

保安局局长邓炳强受访时表示，尽管全球局势纷乱，俄乌战事未完结，中东又发生战争，香港仍是一个相对很安全的地方，但其恐袭风险级别目前是「中度」，意即香港作为国际大都会及金融中心，有受袭的风险，但目前未有确实情报显示会发生袭击。他又在节目中谈及个人成长、警察生涯、修例风波及保安局长的工作，展现感性一面，谈及两件事时先后哽咽。他亦首度公开谈及修例风波期间的立法会冲击事件，警方被指摆「空城计」一说。

邓炳强首公开谈及2019年立法会冲击事件

邓炳强今日（ 15日）在港台节目《旧日的足迹》指出，香港要居安思危，做好准备，政府有完备的反恐系统，包括预防、应变及复原，但市民的协助至关重要。他呼吁市民保持警觉，若发现可疑情况，例如邻居突然迁入且行动神秘，应立即透过反恐热线「63-666-999」向警方报告，做到「见疑即报」。

提醒市民要紧记「闪、避、求」

万一不幸遇上恐袭，邓炳强提醒市民要紧记「闪、避、求」，即尽快「闪」离现场，若无法离开则寻找地方躲「避」，并在安全情况下报警「求」助。邓炳强指，上任局长近5年来，过去数年香港社会经历了由2019年「黑暴」的由乱到治，到现在迈向由治及兴的重大转变，现时社会形势回复相对平稳。他指出，保安局的职责除了维护国安、保障市民生命财产外，现时更要思考如何在不牺牲安全的前提下，推出更多便民便商的措施，例如便利旅客出入境及简化消防设施规定等，以平衡社会发展的需求。

邓炳强回顾警务生涯，其中谈到修例风波，认为当时许多出来示威的人，无论有否违法，都是遭人煽动。其中2019年7月1日立法会被冲击及破坏事件，警方当时在暴徒攻入立法会后撤退，被质疑摆「空城计」。时任警务处副处长的邓炳强，首度公开讨论该次事件，指当时立法会外有数以万计示威者，当中许多人受煽动，警方难以在不造成更大伤害的情况下进入大楼，警方使用武力时要非常小心。

他又指，当时立法会的政治环境复杂，有议员会责骂警察进入，甚至带领暴徒逐层楼巡逻。考虑到暴徒曾切断电线，立法会内漆黑一片等极高风险因素，暴徒和执勤同事都可能会有很高的危险。

从立法会撤退 属「最冇咁唔好」做法

对于有声音指摆「空城计」， 邓炳强称警方当时「面对嘅所有选择都唔好，但都要拣一个『最冇咁唔好』嘅做法，对各样人、大家一个安全性最好嘅选择。」衡量情况及困难后，因此不采取比较激烈的行动，明言对立法会被破坏感到伤心。

翻查资料，冲击立法会事件后，时任警务处处长卢伟聪曾公开否认警方设「空城计」，特意让示威者占领大楼的说法，指当时连串事件令警察「唔可以唔撤退」，如附近聚集数万名示威者，加上环境限制在室内可选武力非常有限。至于邓炳强，则是首度公开谈论该次事件。

邓炳强于2019年11月19日接任警务处处长，他形容当时唯一的想法就是「止暴制乱」，首要任务是保护受伤的同袍及市民。为稳定警队军心，他将警队口号由「服务为本，精益求精」改为「忠诚勇毅，心系社会」，以提醒同袍忠于岗位，坚守职责，借此让同事「找回初心」。

他忆述，当时亲身到前线与同袍「齐上齐落」，才能充分理解前线运作的困难。他最感触的画面，是黄大仙纪律部队宿舍被攻击时，警员家属抱著小孩在家中哭泣，而她们的丈夫却正在外被投掷汽油弹。为此，他积极为警员家属提供福利支援，包括联系学校，协助受欺凌的警察子女转校。

忆家人当年被「起底」 一度感触哽咽

邓炳强在节目中分享家庭生活时，谈到家人当年被「起底」，女儿和太太工作的公司被人骚扰，仍没埋怨，只著他继续努力工作时，一度感触哽咽。他自言是一位「严父」，对女儿的学业有一定要求。他忆述在2006年曾携同11岁的女儿到法国里昂工作两年，期间「父兼母职」，笑言自己厨艺不精，女儿最后宁愿吃沙律。他透露，女儿已于前年出嫁，自己最近更荣升外公，对此感到非常开心。

「软对抗」旨在对抗「一国两制」

他重申，香港的罪案率属全球最低之一，治安水平位居前列，是一个相对安全的城市，治安情况良好。然而，他提醒市民需警惕以「软对抗」形式危害国家安全的行为，指出这些行为常以文化、艺术作包装，透过发放假新闻、假消息来煽动市民对特区政府及中央政府的不满，其目的在于对抗「一国两制」、香港的高度自治及国家的全面管治权。

对于近期社会关注的校园欺凌问题，邓炳强认为成因众多，包括朋辈影响、缺乏自信、安全感或沟通技巧等。他指出，本港的刑事责任年龄自2003年起已由7岁提升至10岁，与世界上许多地方看齐，甚至比加拿大（12岁）、德国及日本（14岁）更低，认为现时维持10岁是配合社会情况的合适做法，暂无计划修改，希望从教育方面著手。

谈宏福苑大火再度哽咽：辛苦消防「用生命拯救其他生命」

被问及警队人手，邓炳强解释，警队目前仍有约五千个空缺，而增设计划于未来两年安装6万支闭路电视，配合人工智能（AI）及无人机等科技，有助节省边境巡逻及侦查案件的人手，以更有效调配资源应付新口岸、大型盛事等新增的工作需求。

谈到去年底宏福苑大火，他表示亲赴现场后感到非常感触而再度哽咽，指一场灾害失去了那么多人命。他赞扬消防同事在摄氏数百度甚至上千度的高温及狭窄环境下，「用他们的生命去拯救其他生命」。他亦对警队同事在恶劣环境中，于灰烬里辨认遗体，让逝者得以安息的努力，表达由衷尊敬。