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两会精神分享会起动 唐英年吁主动抢抓「十五五」机遇 助力国家金融及科技强国建设

政情
更新时间：20:54 2026-03-14 HKT
发布时间：20:54 2026-03-14 HKT

全国两会日前闭幕，本港政商界随即举行两会精神分享会，解读国家「十五五」计划。全国政协常委、香港江苏社团总会创会会长唐英年今日（14日）于江苏社团的分享会上表示，香港要主动抢抓「十五五」机遇，发挥共同优势，为国家投入力量，推动新质生产力发展。

香港在基础研究和融资推广上拥优势  可与江苏强强携手

唐英年指，「十五五」规划纲要提出加快高水平科技自立自强，引领发展新质生产力，而香港全力打造国际创科中心，在基础研究和融资推广上拥有优势，江苏在科技发展领域位居全国前列，正好与江苏强强携手，深度融合，联动发展，前景定必可期。

金融方面，唐英年表示，「十五五」规划纲要提出「加快建设金融强国」，香港的金融服务业享誉全球，更是最大的离岸人民币中心，可以满足内地省市不同的投融资安排。他呼吁，不管是企业单位还是资金渠道，都要「走出去」，香港的国际金融中心正好发挥作用。他又指，江苏企业可以多用香港的金融服务，善用香港的离岸人民币中心，同样香港亦要更好融入和服务国家发展大局。

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