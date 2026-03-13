Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

庄雅婷预告10月办「青年穿越节」 设创业培训、「古风」体验︱Kelly Online

政情
更新时间：15:58 2026-03-13 HKT
发布时间：15:58 2026-03-13 HKT

现年25岁的民建联西贡区议员庄雅婷，日前与「富四代」钟培生订婚，成为全城热话，外界关注她如何继续做好区议员工作。庄雅婷向《星岛头条》表示，希望市民关注她接下来的工作，特别今年10月1日至4日，计划在将军澳香港单车馆公园的中央草坪举办「青年穿越节」活动。

庄雅婷话，去年成功举办「大湾区咖啡青年节」，活动吸引超过60个来自大湾区及全国各地的咖啡品牌参与，录得逾3万人次入场。今年青年节则聚焦支援青年创业，活动预留名额，让18至35岁的青年创业者或创业团队享有优先报名机会。现场会提供创业培训课程及创业导师指导，协助年轻一代踏出创业第一步。

设「汉服穿越区」 参加者可体验传统文化

除了创业元素，活亦融入传统文化体验，设有「换装穿越区」及「潮牌配饰区」。在换装穿越区，参加者可以租赁唐、宋、明制的成人男女装汉服，并享用专业的古风妆发服务，包括盘发、化妆及发饰搭配，现场更有摄影师提供拍摄及精修图片服务。

庄雅婷订婚后首次出席区议会活动，向传媒表示「我以前做咩，依家都会继续做咩」，未来会继续专注工作及服务西贡区。惟原定由庄雅婷主持，于本周六（14日）举行的「2026香港青年海洋论坛」于昨日（12日）突宣布延期。

记者：黄子龙

相关新闻：

原定由庄雅婷主持 「2026香港青年海洋论坛」突延期 主办方致歉未提原因

庄雅婷获钟培生求婚︱最年轻区议员屡上娱乐版 言行出位曾参选港姐 曾获局长赞「弃暗投明」

大棋盘｜区议员收查询问婚姻状态 民政：方便安排地区活动

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
郑少秋疑因丧女神隐3年  珍贵影片流出需搀扶瘦如纸板人  粉丝心酸：边看边落泪
郑少秋疑因丧女神隐3年  珍贵影片流出需搀扶瘦如纸板人  粉丝心酸：边看边落泪
影视圈
2小时前
港人轮候公屋14年终「中大奖」！单人变2人申请 转排新界公屋终派这条邨 网民齐贺：地理位置等同中六合彩
港人轮候公屋14年终「中大奖」！单人变2人申请 转排新界公屋终派这条邨 网民齐贺：地理位置等同中六合彩
生活百科
22小时前
DSE考场现神秘「阿婆军团」？不同试场涌现「长者级」考生 自爆背后离谱目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
DSE考场现神秘「阿婆军团」？不同试场涌现「长者级」考生 自爆背后离谱目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
时事热话
2026-03-12 11:22 HKT
香港特别行政区政府财政司司长陈茂波（左四）、香港特别行政区政府文化体育及旅游局局长罗淑佩（右四）、香港特别行政区政府行政会议非官守议员林健锋（左一）、香港旅游发展局主席林建岳博士（右三）、香港赛马会公司事务执行总监谭志源（右二）、香港哥尔夫球会会长郭永亮（左二）、香港哥尔夫球会副会长吕庆耀（右一）及其他嘉宾见证捧杯时刻。
绕场一周｜马会首次担任「M」品牌高球赛官方社区合作伙伴 携手推动高尔夫共融发展
社会资讯
2026-03-12 08:00 HKT
68岁香港婆婆独游日本爆红 亲揭「唔使靠人」终极秘诀 网民惊叹「太屈机」：必学！｜Juicy叮
68岁香港婆婆独游日本爆红 亲揭「唔使靠人」终极秘诀 网民惊叹「太屈机」：必学！｜Juicy叮
时事热话
2026-03-12 16:50 HKT
北上埋单发现「惊天悭钱大法」！港人实测食饭即打86折 原来戏飞揼骨都得 知情者：你太迟钝了｜Juicy叮
北上埋单发现「惊天悭钱大法」！港人实测食饭即打86折 原来戏飞揼骨都得 知情者：你太迟钝了｜Juicy叮
时事热话
2026-03-12 14:48 HKT
廖本怀辞世享年96岁 首位华人政务司 「华富邨之父」为公屋设计独立厕厨
01:32
廖本怀辞世享年96岁 首位华人政务司 「华富邨之父」为公屋设计独立厕厨
政情
5小时前
马会支持「赛马会社区高尔夫球计划」 推动体育盛事
企业资讯
2026-03-12 08:00 HKT
黎耀祥胞兄因英女王、安倍晋三、特朗普缺席案件身份曝光 奇案引网民热议黎氏家族
02:03
黎耀祥胞兄因英女王、安倍晋三、特朗普缺席案件身份曝光 奇案引网民热议黎氏家族
影视圈
5小时前
伊朗打击精准度明显提高，很可能是已获得中国「北斗」卫星导航系统的权限。（美联社）
伊朗局势｜伊朗导弹突变神准　情报揭疑转用中国「北斗」导航
即时国际
8小时前