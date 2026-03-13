庄雅婷预告10月办「青年穿越节」 设创业培训、「古风」体验︱Kelly Online

现年25岁的民建联西贡区议员庄雅婷，日前与「富四代」钟培生订婚，成为全城热话，外界关注她如何继续做好区议员工作。庄雅婷向《星岛头条》表示，希望市民关注她接下来的工作，特别今年10月1日至4日，计划在将军澳香港单车馆公园的中央草坪举办「青年穿越节」活动。

庄雅婷话，去年成功举办「大湾区咖啡青年节」，活动吸引超过60个来自大湾区及全国各地的咖啡品牌参与，录得逾3万人次入场。今年青年节则聚焦支援青年创业，活动预留名额，让18至35岁的青年创业者或创业团队享有优先报名机会。现场会提供创业培训课程及创业导师指导，协助年轻一代踏出创业第一步。

设「汉服穿越区」 参加者可体验传统文化

除了创业元素，活亦融入传统文化体验，设有「换装穿越区」及「潮牌配饰区」。在换装穿越区，参加者可以租赁唐、宋、明制的成人男女装汉服，并享用专业的古风妆发服务，包括盘发、化妆及发饰搭配，现场更有摄影师提供拍摄及精修图片服务。

庄雅婷订婚后首次出席区议会活动，向传媒表示「我以前做咩，依家都会继续做咩」，未来会继续专注工作及服务西贡区。惟原定由庄雅婷主持，于本周六（14日）举行的「2026香港青年海洋论坛」于昨日（12日）突宣布延期。

记者：黄子龙

