两会2026｜ 何敬麟 : 香港筹备「5年规划」要一并了解广东省及澳门规划 取长补短共同发展

两会期间，政府工作报告提出要求提升港澳依法治理效能，未来两个姊妹城市更要深化粤港澳大湾区合作或越来越多合作。澳门全国人大代表、澳门立法会议员何敬麟在北京接受《星岛》专访时称，粤港澳大湾区潜力无限，未来必定要更紧密合作，未来会成为全世界最大、最有活力、最强的经济体。至于香港将筹备自身的「5年规划」，他认为要仿效澳门，既要对接国家「十五五」规划，亦要了解广东省及澳门规划，不能闭门造车，才可取长补短共同发展。

国家要求港澳提升依法治理效能 何敬麟 : 不代表港澳政府工作不行

国家要求港澳提升依法治理效能，何敬麟认为不代表港澳政府工作不行，举例澳门回归27年，外部环境、国家演变、设立大湾区，人工智能发展等都有所不同，特区政府必须跟上时代步伐，加强管理效能、水平，不停地改革，纵然澳门有些地方的确有滞后，例如是法律，未来立法会及行政部门都要努力一些，相互配合及支援，加快订立与时并进的法律。

国家在政府工作报告中提出的要求 是鞭策的动力

他续称，未来要以行政主导为原则去提升整个政府、管理班子的治理效能，形容每一次提升，不代表没有第二次的提升，永远都追求一个更好、更高效的政府，相信是所有市民的期望，国家在政府工作报告中提出的要求，是鞭策的动力，大家都有责去做好。

至于粤港澳大湾区，他指虽然疫情后仍有很多壁垒未突破，慢慢再起步，但现在大湾区GDP已达到15万亿元，已高于南韩，如果未来能充分结合粤广澳大湾区优势、更协调地发挥潜能，得出来的成果才是国家主席习主席当初谋划大湾区时想见到的事。

「十五五」规划中，要求深化琴澳一体化发展、设立大学城，澳门亦拟扩大机场发展，增加前置货站等，与香港部分规划相似。何敬麟解释，香港有北部都会区与河套发展，地方较琴澳大、建设时间长，澳门与横琴联动一体化，一个是广东东岸，一个是广东西岸，相信之间一定有竞争，没有竞争那有进步，但亦会有互补和帮助。

另外，澳门特区政府今年拟出台第3个「5年规划」，以对接国家「十五五」规划，何敬麟称，不相信香港特区政府现在才想未来5年规划，只是过往没有一套很完整地写出来的计划，形容这是融合的过程，只是澳门特区政府早了一点时间去做。

预计澳门「5年规划」将于今年暑假推出

他续称，澳门发展离不开祖国，不会自己做自己的事，因此要做好澳门第3个「5年规划」，不只是广泛咨询、凝聚共识，除了照顾市民需要，更要与粤港澳大湾区其他城市合作，包括了解广东「十五五」的规划衔接港澳部分，对接国家和广东，亦要了解香港的规划，才可充分地取长补短，帮助自己发展，又照顾粤港澳大湾区发展才是核心。

至于《施政报告》与「5年规划」的角色定位，他预计澳门的「5年规划」今年暑假推出，而新一份《施政报告》要到11月才发表，但说明今年发展方向的《施政报告》已于去年发表，不能说那一份才是「大婆」，而是愿景和任务的分别，透过每年的任务去达成5年的愿景。

记者：郭咏欣 北京报道