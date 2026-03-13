两会2026︱罗奕龙 : 澳门推「旅游+医疗」模式渐成形 可与香港合作将优质医疗资源向世界推广

「十五五」规划当中提到，要深化粤港澳合作。全国政协、澳门卫生局局长罗奕龙在北京接受访问时称，大湾区不同城市都有不同优势，澳门近年在推动「旅游+医疗」模式逐渐成形，未来可以探讨与香港合作，共同将大湾区优质医疗资源向世界更好传播和推广。

香港科技创新有优势 澳门在健康、养生等方面亦有自己定位

他续称，香港在科技创新方面相对有优势，澳门在健康、养生、保健方面都有自己定位，即是要做到「一中心、一平台、一基地」，认为大湾区城市之间可以做更多的合作，例如北京协和医院澳门医学中心近年落成，相信澳门每年有4000多万旅客，可以做更多保健养生方面的服务。

北京协和医院澳门医学中心fb

而为了推动「十五五」规划中深化琴澳一体化的工作，他指国家给予澳门医疗人员非常好的政策，澳门医疗人员符合一定的资历，可以在横琴不用做任何考核，就可以直接行医，但业界认为某些程序相对繁复，于今年两会期间，提出希望可在程序上进一步简化，据了解广东省部门都相当支持，希望可推动澳门医疗人员更好去横琴、大湾区内服务。

另外，澳门卫生局仁伯爵综合医院与广州医科大学附属第一医院横琴医院，在横琴建立「琴澳联合专科门诊」，以肺科及感染科为起点，建立两院共同评估机制和设立联合专科门诊。他指至今门诊效果非常好，两地医疗人员可根据各自地方优势及经验，共同为居民服务，成效理想，认为关键在于过去数年，澳门都在推动医疗人员往来、执业便利措施、信息互动等工作，未来希望有序地扩大医疗服务、医疗卫生范畴规则衔接及机制对表，令琴澳可以一体化发展。

记者：郭咏欣 北京报道