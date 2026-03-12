两会每日精华｜全国人大闭幕 通过「十五五」规划纲要草案 赵乐际：努力实现良好开局

十四届全国人大四次会议下午在北京人民大会堂闭幕，国家主席习近平等领导人出席。2000多位全国人大代表先后就政府工作报告、「十五五」规划纲要等进行表决。其中由国务院总理李强发表的政府工作报告，在2759票赞成，1票反对，2票弃权下，高票通过。去年同样只有1票反对。

备受关注的「十五五」规划纲要草案，同样高票通过：赞成有2758票，另有1票反对，2票弃权。正式通过后，这份纲要将成为未来五年中国社会经济发展的总方向及路线图。

至于最高人民法院工作报告，及最高人民检察院工作报告，同样获得通过，反对票分别为44票及23票。会议又表决通过了生态环境法典、民族团结进步促进法、国家发展规划法三部法律。

赵乐际：实施「五年规划」具有重大意义

全国人大委员长赵乐际在闭幕会上表示，本次会议坚持发扬民主、集思广益，是一次凝心聚力、团结奋进的大会。

他特别提到，制定和实施五年规划，是中国共产党治国理政一条重要经验，是中国特色社会主义制度一个重要政治优势。实施好「十五五」规划纲要具有重大意义。要准确把握「十五五」时期经济社会发展的指导思想、重要原则、目标任务、政策举措，努力实现「十五五」良好开局。

他又寄语人大代表要忠实代表人民利益和意志，依法履职尽责，密切联系群众，在岗位上建功立业、作出贡献。

记者：郭咏欣 北京报道