Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

两会每日精华｜全国人大闭幕 通过「十五五」规划纲要草案 赵乐际：努力实现良好开局

政情
更新时间：18:00 2026-03-12 HKT
发布时间：18:00 2026-03-12 HKT

十四届全国人大四次会议下午在北京人民大会堂闭幕，国家主席习近平等领导人出席。2000多位全国人大代表先后就政府工作报告、「十五五」规划纲要等进行表决。其中由国务院总理李强发表的政府工作报告，在2759票赞成，1票反对，2票弃权下，高票通过。去年同样只有1票反对。

备受关注的「十五五」规划纲要草案，同样高票通过：赞成有2758票，另有1票反对，2票弃权。正式通过后，这份纲要将成为未来五年中国社会经济发展的总方向及路线图。

至于最高人民法院工作报告，及最高人民检察院工作报告，同样获得通过，反对票分别为44票及23票。会议又表决通过了生态环境法典、民族团结进步促进法、国家发展规划法三部法律。

赵乐际：实施「五年规划」具有重大意义

全国人大委员长赵乐际在闭幕会上表示，本次会议坚持发扬民主、集思广益，是一次凝心聚力、团结奋进的大会。

他特别提到，制定和实施五年规划，是中国共产党治国理政一条重要经验，是中国特色社会主义制度一个重要政治优势。实施好「十五五」规划纲要具有重大意义。要准确把握「十五五」时期经济社会发展的指导思想、重要原则、目标任务、政策举措，努力实现「十五五」良好开局。

他又寄语人大代表要忠实代表人民利益和意志，依法履职尽责，密切联系群众，在岗位上建功立业、作出贡献。

记者：郭咏欣 北京报道

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
DSE考场现神秘「阿婆军团」？不同试场涌现「长者级」考生 自爆背后离谱目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
DSE考场现神秘「阿婆军团」？不同试场涌现「长者级」考生 自爆背后离谱目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
时事热话
7小时前
天气︱提防着凉！季候风今晚杀到一夜跌8度 明日新界「腰斩」至13、14度
00:46
天气︱提防着凉！季候风今晚杀到一夜跌8度 明日新界「腰斩」至13、14度
社会
8小时前
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSIM
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSIM
生活百科
2026-03-10 17:07 HKT
香港特别行政区政府财政司司长陈茂波（左四）、香港特别行政区政府文化体育及旅游局局长罗淑佩（右四）、香港特别行政区政府行政会议非官守议员林健锋（左一）、香港旅游发展局主席林建岳博士（右三）、香港赛马会公司事务执行总监谭志源（右二）、香港哥尔夫球会会长郭永亮（左二）、香港哥尔夫球会副会长吕庆耀（右一）及其他嘉宾见证捧杯时刻。
绕场一周｜马会首次担任「M」品牌高球赛官方社区合作伙伴 携手推动高尔夫共融发展
社会资讯
10小时前
星岛申诉王 |石门诊所求医被收2260元 移英港妈理论获退款：睇医生都差点被骗
申诉热话
5小时前
房署夜晚上门公屋家访惹热议！凌晨2点、8号风球都嚟？过来人分享经验：有「佢」陪同先好开门｜Juicy叮
房署夜晚上门公屋家访惹热议！凌晨2点、8号风球都嚟？过来人分享经验：有「佢」陪同先好开门｜Juicy叮
时事热话
2026-03-11 16:49 HKT
黄咏仪医生离世｜百人送别追思会、今移送和合石火化 遗言「从不后悔行医」
黄咏仪医生离世｜百人送别追思会、今移送和合石火化 遗言「从不后悔行医」
医生教室
6小时前
马会支持「赛马会社区高尔夫球计划」 推动体育盛事
企业资讯
10小时前
北上埋单发现「惊天悭钱大法」！港人实测食饭即打86折 原来戏飞揼骨都得 知情者：你太迟钝了｜Juicy叮
北上埋单发现「惊天悭钱大法」！港人实测食饭即打86折 原来戏飞揼骨都得 知情者：你太迟钝了｜Juicy叮
时事热话
3小时前
米芝莲2026｜必比登推介名单 香港6间食店首度上榜 黄大仙屋邨饭店/湾仔明星煲仔饭/正宗拿坡里薄饼登榜！
米芝莲2026｜必比登推介名单 香港6间食店首度上榜 黄大仙屋邨饭店/湾仔明星煲仔饭/正宗拿坡里薄饼登榜！
饮食
6小时前