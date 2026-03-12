两会2026｜首份「香港五年规划」今年内完成编制 李家超：展现香港新担当

十四届全国人大四次会议今午（12日）在北京人民大会堂闭幕，全国人大会议表决通过关于「十五五」规划纲要决议。行政长官李家超今日（12日）在社交平台发文，表示衷心感谢中央在多个重要范畴支持香港巩固提升竞争优势，更好融入和服务国家发展大局。

《十五五规划纲要》是国家未来五年经济和社会发展行动纲领

李家超指，《十五五规划纲要》是国家未来五年经济和社会发展的蓝图和行动纲领，提出期内的主要目标包括高质量发展取得显著成效、科技自立自强水平大幅提高、进一步全面深化改革取得新突破、社会文明程度明显提升、人民生活品质不断提高、美丽中国取得新的重大进展，以及国家安全屏障更加巩固。香港特区对此深感鼓舞，定当主动对接《十五五规划纲要》，为进一步全面深化改革、推进中国式现代化贡献香港力量。

衷心感谢国家对香港的坚定支持和关怀

李家超表示衷心感谢国家对香港的坚定支持和关怀，在《十五五规划纲要》提出多项促进香港长期繁荣稳定以及深化粤港澳大湾区建设的内容。他会领导特区政府切实履行第一责任人的角色，团结社会各界积极配合和主动对接国家「十五五」规划。特区政府会通过构建系统性的政策框架，对重点发展领域作出更全面、更精准、更细致的战略部署，并制定具宏观性、战略性、前瞻性的首份「香港五年规划」。而各政策局早前按他的指示所成立预备小组现已转为「香港五年规划编制小组」，会全速编制香港五年规划，并在今年内完成有关工作。

李家超续指，为确保编制工作顺利进行，他会主导有关工作，并由政制及内地事务局主责，各司局长全力推动、共同参与。他深信只要大家上下一心、群策群力，首份「香港五年规划」必会成为引领香港开创新局面、实现新飞跃的行动指南，为香港长期繁荣稳定奠定更坚实的基础，在融入和服务国家发展大局的征程中展现香港的新担当、新作为。

对接国家「十五五」规划的首份「香港五年规划」将影响深远

李家超指，对接国家「十五五」规划的首份「香港五年规划」将影响深远，是香港特区共同的行动纲领，会勾勒香港在未来五年的发展愿景、核心目标、重点领域和重大举措，为香港社会经济和民生发展提供清晰的指引，推动香港更好融入和服务国家发展大局。他续指，「香港五年规划」为香港带来最直接的得益，源于其背后国家发展的强大支撑。国家作为世界第二大经济体的综合实力，为香港提供庞大的市场动力和发展机遇；国家在创新科技、人工智能、大数据、基础设施建设等领域的发展跃居全球领先地位，香港可借助国家的产业生态和发展，实现自身新兴产业的跨越式发展。如在金融领域方面，香港可依托国家推动人民币国际化的战略，强化全球离岸人民币业务枢纽功能，通过优化互联互通等巩固和提升国际金融中心地位；在创科领域方面，香港可通过「北部都会区」建设加快产学研协同转化；在产业升级领域方面，香港亦可在融入「人工智能+」等国家战略中，为香港的传统优势产业赋能，在新一轮科技革命和产业变革中壮大发展自身的新质生产力。

《十五五规划纲要》坚定不移贯彻「一国两制」、「港人治港」

《十五五规划纲要》明确表示要坚定不移贯彻「一国两制」、「港人治港」、高度自治方针，落实「爱国者治港」原则，提升香港依法治理效能，促进香港经济社会发展，发挥香港背靠祖国、联通世界独特优势和重要作用。李家超指《十五五规划纲要》支持香港巩固提升国际金融、航运、贸易中心和国际航空枢纽地位，强化全球离岸人民币业务枢纽、国际资产及财富管理中心、国际风险管理中心功能，支持香港建设国际创新科技中心，深化国际法律及解决争议服务中心、区域知识产权贸易中心、中外文化艺术交流中心建设。《十五五规划纲要》更首度加入支持香港构建大宗商品交易生态圈和高增值供应链服务中心，亦明确支持香港加快北部都会区建设和打造国际高端人才集聚高地。

香港定必抓紧机遇主动对接国家战略要求

李家超强调，香港定必抓紧机遇主动对接国家战略要求，切实把中央赋予香港的新定位、新功能和新任务转化为推动香港经济高质量发展和改善民生的实际成果。北部都会区是香港重要的战略发展区域，特区政府正加快推动北部都会区发展，通过片区开发、优惠政策包等创新合作模式，多措并举，吸引更多龙头企业落户，将这片与内地山海相连的土地转化为香港经济发展的新引擎。

李家超又指出，《十五五规划纲要》指出要加强香港与内地经贸、科技、人文等合作，完善便利香港居民在内地发展和生活政策措施，并有序推进香港与内地金融市场互联互通。《十五五规划纲要》首度明确提出，要深化与内地产学研创新协同，持续推动重点领域合作实现突破，促进港口、机场和轨道交通协同发展，推进港深西部铁路前期工作，高质量建设河套等重大合作平台，并健全香港在国家对外开放中更好发挥作用机制，支持香港深度参与高质量共建「一带一路」，发挥专业服务优势协助企业「走出去」，发挥香港在中西文明交流互鉴中的重要窗口作用。

已成立「内地企业出海专班」

香港在「一国两制」下拥有内联外通的优势，李家超表示香港会全力发挥国际化、市场化的特质，推动与内地互联互通。特区政府已成立「内地企业出海专班」，对接内地蓬勃发展的生产力、香港国际知名的专业服务、环球买家的殷切需求，携手优质企业「走出去」、把国际资金「引进来」，扎实推动经济高质量发展。在粤港澳大湾区建设方面，特区政府会积极主动对接相关平台建设，持续深化与大湾区城市的规则衔接、机制对接，推动创新要素跨境便捷流动。

十四届全国人大四次会议亦通过了《国家发展规划法》，首次从顶层设计上就国家发展规划进行专门立法，为制订规划提供刚性的法律基础。《国家发展规划法》就国家支持香港主动对接国家发展规划作了原则规定，明确国家坚持「一国两制」方针，支持香港特别行政区主动对接国家发展规划，融入和服务国家发展大局，充分体现中央大力支持香港对接国家发展规划，为香港更好融入和服务国家发展大局提供坚实法律保障，有利于香港更好发挥「一国两制」下的独特优势，并与国家整体发展战略进行深度对接，实现以「香港所长」服务「国家所需」，让香港更好融入和服务国家发展大局。

另外，今年是国家「十五五」开局之年，亦是香港迈向由治及兴的关键之年。李家超表示在国家「十五五」规划的有力支持下，会持续巩固提升国际竞争力，深化国际交往合作，强化内联外通的桥梁作用，开创香港高质量发展新局面，更好融入和发展国家发展大局，为国家强国建设、民族复兴伟业贡献香港力量。