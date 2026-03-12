Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

两会2026｜董经纬：各种反中乱港势力倘威胁国家安全 需打击和惩治

政情
更新时间：16:50 2026-03-12 HKT
发布时间：16:50 2026-03-12 HKT

十四届全国人大四次会议今（12日）在人民大会堂举行闭幕会。全国人大代表、中央驻港国安公署署长董经纬表示，香港国家安全的法律体系进一步的完善、维护国家安全的执行机制进一步顺畅，所以香港目前国家安全形势比较稳定、总体可控、发展情况很好。至于近期多宗涉国安案件正在审理，他指社会要相信法律，并强调各种反中乱港势力，如果威胁到国家安全都需要打击和惩治。

董经纬：国家安全人人有责 共同维护香港法治环境及国安

董经纬又称，未来5年香港在维护国家安全方面任务很重，包括建立新安全格局、保障香港特区新发展格局等，更要加强《国安法》的宣传工作，让全社会进一步重视国家安全，强调国家安全人人有责，要共同维护好香港的法治环境、国家安全，助推香港进一步发展和进一步开放。

记者：郭咏欣 北京报道
摄影：郭咏欣、刘骏轩

