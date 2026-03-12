原定由庄雅婷主持 「2026香港青年海洋论坛」突延期 主办方致歉未提原因

民建联西贡区议员庄雅婷与城中著名「富四代」钟培生的婚讯连日来引起社会热议，由庄雅婷发起、原定于本周六（14日）举行的「2026香港青年海洋论坛」，在今日（12日），即活动举行前两日突然宣布延期，直至另行通知，惟主办方未有交代原因。

论坛邀请李慧琼、谢展寰等嘉宾出席

庄雅婷现为青年民建联副主席，近年关注海洋垃圾及净滩等环保议题。青年民建联原定于本周六与蓝宇宙海洋保育基金，在香港海事博物馆合办「2026香港青年海洋论坛」，并由庄雅婷担任活动主持。论坛亦邀请立法会主席李慧琼、环境及生态局局长谢展寰、发展局副局长林智文，以及选委界议员姚柏良等嘉宾出席。

正协调新期举行「2026香港青年海洋论坛」

蓝宇宙海洋保育基金在社交平台发表声明，对在活动前夕作出这个艰难决定深感遗憾，并就为已报名的参加者、嘉宾及合作伙伴带来不便，致以最深切歉意。声明未有提及延期是否与庄雅婷的婚讯有关。

基金称，目前正积极协调新活动日期，并会在落实后第一时间透过电邮及社交媒体公布，届时将发布全新的报名连结供重新登记，期待日后能与公众在海洋发展的对话中再次相遇。

据了解，全国两会已在北京召开，活动安排需待两会精神宣讲期圆满结束后，才可继续推进。

