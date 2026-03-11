两会2026｜全国政协十四届四次会议闭幕 多名委员促香港对接好「十五五」规划

全国政协十四届四次会议今早（11日）闭幕，多名委员认为会议收获丰盛，期望香港能对接好国家「十五五」规划发展。全国政协、选委界立法会议员范骏华形容会议很成功，预料回到香港后，立法会就对接「十五五」规划会有大量的工作，希望香港可把握今次规划发展，一开始就尽量与国家衔接到，令香港有更好的发展。

范骏华：冀政府尽快开始规划发展北都

范骏华续称，这份规划是很重要，希望香港可发挥「一国两制」优势，真正做到背靠祖国、联通世界的能力，当中提到要加快发展北部都会区，期望特区政府可尽快开始整体发展规划，特别是大学城。他暂时已安排了10多场在香港的宣讲会，主要向年轻人解说「十五五」规划，希望帮助他们更认识到国家及香港的未来发展，形容只要知道得越多，把握机会的能力亦会越好。

邵家辉：打造香港成为国际标准平台中心 助国家拼船出海

全国政协委员、批发及零售界立法会议员邵家辉表示，会议能胜利闭幕，很荣幸可以参与其中，认为香港要做好对接刚出台的「十五五」规划，举例国家好的产品及服务需要出海，需要与国际标准接衔，现在大湾区已推动互认标准，将来可透过打造香港成为国际标准平台中心，协助国家拼船出海，将国家标准带到世界各地。

杨政龙：北都可塑造性强

全国政协委员、英皇集团副主席杨政龙表示，作为青年代表，很期待之后将「十五五」规划的内容带给香港的青年，让他们更好地融入及服务国家发展大局。规划中有写明加强发展北都，他形容北都可塑造性强，希望青年人可以善用这个发光发亮的平台，可以到内地多交流，学习人工智能、无人机、低空经济等，之后服务香港。

至于文旅融合，他指内地城市不断地在这方面创新，但香港亦很有优势，包括是中外文化交流中心，亦是国际金融中心，更有很多传统文化，举例茶餐厅文化都可以与旅游结合，加大旅游业的发展，相信酒店业、餐饮业及零售业都会有所提升。

何君尧：香港要做好黄金交易、国际资产中心

全国政协、立法会内务委员会副主席何君尧认为，香港有健全的银行体制、很好的监管制度、资金自由流动，为了对接「十五五」规划，香港在金融服务上要再做好一些，纵然去年香港全球集资第一，但不能忽视这方面的工作，研究是否过渡性情况，或要变成持续发展，同时香港都要做好黄金交易、国际资产中心等。

记者：郭咏欣 北京报道

摄影：刘骏轩、郭咏欣