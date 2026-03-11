Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

两会2026︱「十五五」规划出台 港区政协纷献计 主动对接国家发展

政情
更新时间：07:00 2026-03-11 HKT
发布时间：07:00 2026-03-11 HKT

今年全国两会「重头戏」之一，是「十五五」规划正式出台，而香港更要做好主动对接，除了港澳部分，有港区全国政协委员建议香港可助力国家其他发展，包括扩大现有跨境电子商务零售进口商品清单，以促进国内消费；推广大湾区居民身份证，增加两地人流；为内地探索「沙盒监管」提供意见；做好青训助力国家成为体育强国。

邵家辉吁扩大跨境电子商务零售进口商品清单

「十五五」规划当中，不少着墨于提振内需及消费，全国政协委员、批发及零售界立法会议员邵家辉表示，目前世界地缘政治非常不稳，国家人口充裕，内需做得好，对经济增长动力会有很大支持，而香港有很多来自不同地方的好产品，但进口内地时需征税，建议在现有跨境电子商务零售进口商品清单上，加入更多不同的好产品，可让内地市民享用外，更可帮助香港企业发展。

对于国家拟出台更多惠港政策措施，邵家辉称，过去一年启德体育园开幕后，举办了很多大型盛事，吸引大批旅客来港，对经济支持很多，希望未来都能持续推动，并希望大湾区内更多内地城市可获「一签多行」来港，既便利内地居民来港，亦会对香港整体经济帮助很大。

李镇强倡推广大湾区居民身份证

全国政协委员、选委界立法会议员李镇强亦关注大湾区如何做好协同效应，进一步推进两地人流、物流、资金流、信息流的流动，更希望透过大湾区做好通关工作，利用便捷、养老、教育等机遇，提升香港市民的获得感和幸福感，因此提议推广大湾区居民身份证，不用「一签多行」，两地可随时来往。他认为推动大湾区协同已写在「十五五」规划当中，将来两地政府协商时，阻力会更少，将物流、资金流的流动更顺畅，自然人流都会增加。

吴杰庄：港可提供「沙盒制度」经验

规划当中更提到要高水平开放，且会探索「沙盒监管」，全国政协委员、选委界立法会议员吴杰庄表示，香港是实施「普通法」的地区，近年在金融创新方面，或发现没有现成法律做到监管，就会推动「沙盒制度」，香港有好几年的经验，若内地有兴趣做相关工作，香港可以提供不少相关经验。

至于规划中，建议多渠道拓宽中长期创业投资资金来源，会否吸引外资直接进入内地影响香港，吴杰庄不认同，指一直以来都有很多外资先来港，再回内地投资，相关的专业服务在香港非常充足，可给予海外投资者保障，相信国家这方面开放，会与香港相得益彰。他又承认香港天使资金相对少，但近年有不少内地投资者愿意来港投资，相信在国家高水平开放下，会反过来帮到香港完善整个投资链。

林大辉：香港体育发展需搞好青训

规划又指明国家要建设成为体育强国，体育界全国政协委员林大辉表示，国家需要长远有系统地推行青训，因为现时很多项目都担心梯队、接班人的问题，当后继无人就不能成为体育强国，三大球类非常重要，即是足球、篮球及排球，是最多群众支持的项目。

林亦称，国家足球队表现未如理想，必须从青训做起，有尖子才能为国家争光，而香港体育近年水平有所提高，但未来香港都要往青训发展。

记者：郭咏欣 北京报道

