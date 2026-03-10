Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

党友隔空舌战 江玉欢倡尖东建小型赌场 何敬康讽天马行空 江：讲吓都唔得？

更新时间：16:14 2026-03-10 HKT
发布时间：16:14 2026-03-10 HKT

港产片《夜王》上映，展现八、九十年代尖东夜场的浮华璀璨，引起一代人共鸣。前立法会议员、去年10月底重新加入新民党的江玉欢，日前在社交平台以「夜王年代」为题有感而发，指晚上经过尖东时发现「静过欧洲」感唏嘘，建议容许发展豪华会所（不是舞厅）加小型赌场，让霓虹灯重现尖东。

何敬康：建议「没什么意义」

不过，党友兼立法会议员何敬康翌日发文「泼冷水」，形容建议天马行空、未有从实际情况出发，更指中央早已表态反对，认为建议「没有什么意义」。帖文引起江玉欢「还击」，反问「今日香港，点解唔可以天马行空？」指很多地方的成功发展也是由天马行空的意念开始，坦言如果一有意念就被「击落」，甚至乎不鼓励往后的讨论，「社会怎会有进步？」

江玉欢：看到今天尖东不胜唏嘘 倡发展成小型Las Vegas

江玉欢在3月8日的帖文表示，周日晚7时许到尖东走走，发现人数寥寥，叹称「谂起夜王，看到今天的尖东，不胜唏嘘」。她指，政府说要打造红磡火车站一带，成高级游艇及娱乐中心，质疑为何不能趁有几千万旅客，首先重拾尖东的光芒，例如让霓虹灯重现尖东，容许发展豪华会所（不是舞厅）加豪华小型赌场，举例可由马会营运。

江玉欢认为，赌场并非澳门大众化的，而是像Baden Baden、维也纳及摩纳哥的质素，令尖东有机会成为银座或小型豪华版Las Vegas。她反问「难道香港作为国际金融中心及高才的汇聚地，也容不下一个具class的高端消费及旅游区？」

何敬康：中央1999年早表态 不支持港发展赌场

而同属新民党的何敬康，则在翌日（9日）发文，指建议必须从实际情况出发，而不是天马行空。他反问「提出建议的人」又是否知道早于1999年，时任国务院副总理钱其琛已经一锤定音，明确表示中央不支持香港发展赌场。他指钱副总理当时认为，赌场虽然能短期刺激经济，但也会带来严重的社会问题，「既然中央早已经表态，有关建议也就没有什么意义了」。

江：一有意念就被「击落」 社会怎进步？

帖文一出，江玉欢昨晚即时火速回应，先「多谢」各位朋友的宝贵留言，但认为香港正正需要这类brainstorming（脑力激荡）式的讨论，每一个好建议都是最初由一个意念及无数讨论而起。她坦言，如果一有意念就被「击落」，甚至乎不鼓励往后的讨论，反问「社会怎会有进步？」

至于意念是否「天马行空」，江玉欢反问：「今日香港，点解唔可以天马行空？」她指很多地方的成功发展，也是靠最初天马行空的意念，举例阿根廷的「Puerto Madero」及乌拉圭的「Punta Del Este」，也是由天马行空的意念开始，经过讨论及计划，最终带来成功，成为别人借镜的例子。她在文尾说「今天，真系讲吓都唔得？唔系嘅！」

