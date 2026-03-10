香港五年规划︱民青局积极筹备对接「十五五」规划 成立编制小组推进工作

第十四届全国人民代表大会第四次会议正审议国家「十五五」规划，特区政府正全面推动「香港五年规划」编制工作，主动对接国家「十五五」规划，策划香港未来五年的发展方向，积极融入和服务国家发展大局。

李百全任对接「十五五」规划预备小组主席

民政及青年事务局早前成立对接「十五五」规划的预备小组，由民青局常任秘书长李百全担任主席，已召开了两次会议，积极做好编制「香港五年规划」以对接「十五五」规划，并于上星期五将预备小组转为编制小组，全面推进对接工作。

麦美娟为编制小组的后续工作作出指示，务求加紧步伐拟定民青局的规划内容。民青局fb

编制小组已向麦美娟汇报

编制小组已就初步规划重点向民青局局长麦美娟汇报，局长亦为编制小组的后续工作作出指示，务求加紧步伐拟定民青局的规划内容。

「十五五」规划为香港开拓新契机，也为民青局主理的范畴注入强大新动力。民青局将秉持「民政帮到你」的精神，确保各项政策衔接有序、落地见效，凝聚青年及地区力量，共同建设美好和谐的香港。