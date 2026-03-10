陈家珮逆线行车︱被个别人士「欺凌」？陈：仲顶得住 「这时期认识到谁才是真正朋友」

新民党立法会议员陈家珮较早前在湾仔逆线行车，被警方票控一项不小心驾驶罪，昨日于东区裁判法院提堂，被判罚款2千元及停牌1个月。陈家珮今早（10日）接受商台访问期间，表明「有错要认」，愿接受法律后果，立法会主席李慧琼早前已召见她作口头警告。就事件引起的政治风波，包括有个别人士持续狙击，甚至发起联署要求她辞职，陈家珮笑言「暂时仲顶得住（压力）」，又指「错还错」也有轻重之分，这段时间以来收到不少人关心鼓励，让她认识到谁才是真正的朋友。

陈家珮承认「贪方便」犯错 称会接受所有法律责任

陈家珮直言今次事件是源于「贪方便」的疏忽决定。她忆述事发时正值早上8时许，路上车辆不多，但有消防车因执行职务而封锁了道路。她判断消防员需时处理，一时心急，在「冇谂咁多嘢」的情况下作出了逆线行车的决定。

对于裁判官形容其行为是「深思熟虑」，陈家珮表示无法完全认同，但理解法官可能是指她考虑过「冇乜车」、「唔会有危险」等因素才作出决定，是「衡量过后才行动」。她强调自身并非有预谋地恶意犯错。她重申，任何不小心的驾驶行为都会对其他道路使用者构成风险，因此她完全接受法庭的判决及所有法律责任，认为交通安全需要所有使用者共同遵守，才能确保彼此安全。

有部分人认为类似事件，控罪应为较轻的「不遵守交通标志」。陈家珮表示，曾听取过不同意见，包括有经验的朋友和律师，认为由于自己坦白承认是为贪方便，而非看错路牌或被导航误导，加上其公众人物的身份，须受到更严格的审视，控方及法庭在考虑时需要取得一个平衡，控告「不小心驾驶」亦是合理的。

回应「欺凌」说法：暂时都顶得住

事件发生后，坊间及政治人物对其作连串批评，甚至有人发起联署要求她辞职，主持人形容其处境有「被欺凌」的感觉。陈家珮对此苦笑回应：「咁，我自己衰喺先嘛。」她表示，虽然承认错误，但面对力度如此大的攻击，内心也感受到压力，但「都要顶㗎啦，暂时都顶得住」。

她引用俗语说：「错就要认，打就要企定。」她认为，既然是自己犯错在先，就要承受随之而来的后果。不过她也觉得错归错，凡事应看轻重，对于部分人要求她辞职，她透露这段时间收到许多市民和朋友的鼓励，叫她「撑住」、「千祈唔可以因为呢件事去辞职」，这些支持令她非常感恩。

困境中有人落井下石、有人雪中送炭，主持人问到是否透过此事认识到谁才是「真正朋友」，陈家珮直言「绝对系」。

对于立法会内部处理，陈家珮指立法会主席李慧琼在事发后已「捉咗我去佢个大主席个房入边」，并向她「好严正咁读一次」议员守则中关于纪律及以身作则的段落，对她作出「严正嘅口头警告」。至于新成立的「议员监察委员会」会否有跟进行动，陈家珮指，涉及她本人的投诉自己都「零参与」，需等待主席从北京返港后再作处理。

停牌后多步行 发现社区改善空间

陈家珮笑言，停牌后除了多乘搭公共交通工具，也「行多咗路」，反而因此对社区有更多观察。她特别提到香港的路面问题，指很多行人路都用砖块铺砌，原意是方便维修，但当底层的沙土流失，路面就会变得「凹凹凸凸」，不但对推轮椅人士和长者构成危险，「就算我哋呢啲（着高跟鞋）都容易拗柴」。她称未来会就这些观察在立法会跟进，认为凡事皆有其意义。

陈家珮表明，短期内没有再驾驶的计划，并感谢所有关心她的人。她承诺会将精力放在工作上，用表现来报答支持者，「做好自己，就会对得住人」。