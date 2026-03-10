两会2026︱李慧琼：研人大常委工作模式引入立法会

【两会2026】主管港澳事务的国务院副总理丁薛祥日前指出，香港立法会在行政主导下大有可为。全国人大常委、立法会主席李慧琼在北京接受《星岛头条》访问时重申，《基本法》设计的体制，一直是以行政为主导，认为领导人再次强调坚持和完善行政主导，是希望在新时代下，香港继续自我改革，最后达致提升管治效能，并称会研究全国人大常委监督政府的方法，引进到立法会，包括执法检查，以及有系统地收集市民意见。

监督不代表反对 完善施政最重要

李慧琼表示，一直有思考人大常委及立法会的工作，如何能互相学习，令立法会工作更能发挥宪制职能，起到支持、配合、监督及促进的作用，而特区政府在行政主导下会提出法案、政策等。她又指，过往社会或会较习惯「监督就一定是反对」，但她不认同，认为最重要是不断完善施政，又称现时总体议员都会秉持大原则地支持政府提出的项目，亦会提出不少优化意见，这正是体现监督政府的效能。

她续称，人大在立法方面，一直坚持科学立法、民主立法、依法立法，亦有监督职能，举例去年就听取22个监督的工作报告、检查了5年法律实施情况、组织开展了两次专题的询问等，依法处理群众来信、来访22.1万件/次，委员长会议又会定期听取信访工作报告。

她希望可研究在立法会监督工作上，引入人大常委的工作模式，例如执法检查，因为过去很多法例、拨款在立法会通过后，议员只能透过质询追问进度，故研究将来有无可能做执法检查，在法例或拨款申请通过后，检视一些实际的使用情况。

减公听会不等于少了咨询

她更强调，人大很重视信访工作，香港立法会过去因为追赶时间或总体考虑，用另一方式去吸纳民意，举例上届立法会，每一个重要法案或重要政策，审议时都有邀请市民写书面意见，只是大家习惯了以前一定用公听会，看似少了咨询，未来会思考进一步有系统地收集市民意见。

另外，今年两会将审议《国家规划法》，是国家首次以立法形式规划5年规划的工作，为制定规划提供一个刚性的法律基础，让制定规划时有步骤、有法可依，其中第37条提到，国家坚持「一国两制」方针，支持港澳主动对接国家发展规划，融入及服务国家发展大局。她认为这充分体现中央政府，特别是国家主席习近平对香港的重视，且香港的5年规划是非常重要的事，具有历史性意义，对香港长远发展至为关键。

被问到会否担心外界误以为香港变成「计划经济」，她强调这条法例不直接适用于香港，亦看不到有忧虑，香港社会有高度共识要制定规划，「一国两制」也是独特体制，因此相信当局在制定规划时，必定是符合「一国两制」、资本主义的内容，反而过去没有规划，社会经济转型面对很多挑战，相信新的规划可为未来提供更清楚的方向，让社会发展转型得更快。

记者：郭咏欣 北京报道