两会2026︱整体犯罪下降 公安部原副部长陈思源：证中国仍是世界上最安全国家之一

两会会议正在北京举行，最高人民法院工作报告及最高人民检察院工作报告显示，去年整体犯罪案件宗数有所下跌，但有约23万人被起诉危险驾驶罪，属刑事犯罪之首。全国政协委员、公安部原副部长陈思源接受《星岛头条》访问时表示，犯罪案件减少，说明中国政府高度重视人民生命财产安全，而危驾多是一个很复杂的问题，相信有关部门正进一步研究，未来要综合治理这方面问题。

中国是世界上最安全国家之一

陈思源称，中国公安部要在预防和打击上，做到「两手抓、两手都要硬」，亦在各级党委政府的统一领导下，公安机关发挥专门机关作用，走专群结合道路，做大量卓有成效的工作，例如在人防、物防、技术防范方面，构建整体治安防控体系，令犯罪率逐年下降，八类严重危害的刑事犯罪也大幅下降，而且破案率不断提升，老百姓的安全感、获得感也不断增长，并重申中国是世界上最安全的国家之一。

至于去年有约23万人被起诉危险驾驶罪，是否因司机过于依赖自动驾驶所致，他形容这是一个很复杂的问题，可能涉及一些技术方面问题，又或一些主观、客观方面的问题。他指，目前正会同有关部门进一步研究，强调这绝不是单纯的车辆问题，也不是单纯的技术问题，而是一个需要综合试错、多措并举才能共同减少的情况。

全国政协委员、公安部原副部长陈思源。

公安机关要强化源头治理

被问到未来「十五五」规划中，要如何做好公安相关工作，他指从公安机关这个角度，肯定要发挥其作用，即是要坚持「久久为功，常抓不懈」，还是要构建整体的治安防控体系，将线上和线下一体化、综合起来。他又认为，公安机关要强化源头治理、综合治理，提升整体防控效能，非常有信心整体的违法犯罪情况还会逐步下降。

他相信，中国未来仍要立于最安全国家之一，这个最高目标是没有问题的，「十五五」规划5年的整体现代化进程，亦要伴随着安全稳定，相信安全稳定工作和经济社会发展应该是同频共振、共同发展。他非常有信心国家能长治久安、人民安居乐业，香港市民能够持续在安全稳定的情况下工作及生活，「一国两制」必定行稳致远。

记者：郭咏欣 北京报道