两会每日精华︱赵乐际：今年将制定反跨境腐败法 最高法点名缅北「四大家族」 严惩域外犯罪

十四届全国人大四次会议今日（3月9日）上午举行第2次全体大会，国家主席习近平等领导人出席。中共中央政治局常委、全国人大委员长赵乐际发表人大常委会工作报告，指今年是「十五五」规划开局之年，常委会将运用好人民代表大会制度，为实现「十五五」良好开局作出贡献。

他预告，今年将制定及修改多部法律，包括反跨境腐败法、国有资产法、企业破产法、税收征收管理法、政府采购法、价格法、城市房地产管理法，并加强人工智能等领域立法研究。

最高检：贯彻《香港国安法》 促繁荣稳定

最高人民法院和最高人民检察院同日发表工作报告。检察长应勇表示，去年全国检察机关共办理各类案件346万件，按年下降11.7%，形容国家社会治安形势持续向好，中国是世界上最安全国家之一。

应勇又提到，检察机关坚决捍卫国家安全，坚决打击敌对势力渗透、破坏、颠覆、分裂活动；贯彻《香港国安法》，促进香港长期繁荣稳定；依法惩治「台独」顽固分子，维护国家主权、统一和领土完整。

今年初，多名缅甸电骗园区主脑在内地受审，其中16人已被执行死刑。最高人民法院院长张军在报告中，点名缅北「四大家族」犯罪集团案，强调必定会惩戒域外侵害中国公民的犯罪活动。

报告又提到各地人民法院保护港澳台同胞和海外侨胞的合法权益，过去一年审结涉港澳台案件3.1万宗，按年增长15.6%，并推动粤港澳大湾区司法规则衔接等工作。

记者：郭咏欣 北京报道