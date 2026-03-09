两会2026．专访︱谈香港「五年规划」 梁振英：需长远眼光、坚定目标

国家「十五五」规划中香港章节，一再提到支持香港巩固提升国际金融、航运、贸易中心和国际航空枢纽地位。全国政协副主席、前特首梁振英接受《星岛头条》访问时称，国家很多时候会持续提及一些发展方向，因为很多政策规划都需要很长时间推动，动辄20年，因此香港做「五年规划」时，需要有长远眼光、坚定目标、久久为攻地去做，推动更高产值以「提升」香港作为不同中心的地位。

港适合做国际海事法律中心

自「十二五」规划起，连续20年的「五年规划」中，国家都要求香港要「提升」国际金融中心地位，是否老调重弹？梁振英举例，自己出任特首时的政治环境与现今不同，要立法建立一个新的公营机构相对困难，当时他仍坚持设立金发局，提出了很多未来发展方向，由他就任特首以来已经过去14年，相关发展方向已逐一实现。

他又举例，香港作为国际航运中心，一直以码头为主，相反没有码头的伦敦国际航运中心，世界产值是最高，甚至将垄断了部分功能，「他们主要做船舶买卖、租赁、融资、注册登记、保险，法律服务，这些都是国家非常需要的，特别于数年前战争开始后，国家没有一些国际性航运保险的业务，令国家的船队在世界上被动一些。」

他认为，香港是实行普通法的地区，拥有良好的法治环境，适合做全国性国际海事法律中心。他去年开始与香港大学合作培育熟悉海事法的年轻人，估计到他们成长出来服务国家需20年时间，反映要做好这些事，需要有长远眼光。

至于特区政府要筹备香港「五年规划」，他认为过去都有做一些长远规划，涵盖时期超越一届政府，譬如十年房屋规划、近年的土地开发、北部都会区等，需要的发展时间绝不是特首5年任期内可完成，这并非新鲜事。

他强调，不能说只有5年，就用5年眼光去看，应该看长远一些，而香港不单要谋划「五年规划」，更要「主动对接」，有些不在香港章节的部分，香港都应该举手请缨报名去做，说明香港可在哪些方面出力，助力国家实现目标。

香港应更多参与国家治理

被问到政府工作报告及「十五五」规划，都提到要「提升港澳依法治理效能」，是否政府管治有不足。梁振英指出，国家主席习近平2018年在北京接见港澳各界时，已提出要求香港更加积极主动参与国家治理实践，但很多人误以为香港出现问题时，中央是希望香港「你自己搞掂自己，唔好烦中央」，事实上不是，是要香港更多参与国家治理，但又说任何社会、任何方面的工作都有提升进步空间，吁全社会共同努力。

另外，近期中东局势紧张，地缘政治更趋明显，被问到会否影响香港对接「十五五」规划，梁振英称对香港有信心，香港一直应变能力很强、「好识走位」，相信无论外围有何变化，都可以应对，只要咬住「十五五」规划的目标方向，就能实现。

记者：郭咏欣 北京报道

摄影：刘骏轩