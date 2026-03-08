伊朗局势︱商经局：中东战事碍进出口贸易但影响不大 地缘政治复杂增五年规划制定难度

中东局势紧张，商经局局长丘应桦于电视节目《讲清讲楚》中表示，战事虽对本港出口造成负面影响，但由于中东占本港进出口贸易市场份额相对不大，故未必是太过大的影响。他强调，政府正同步开拓中亚、东欧及北非等新市场，并将利用国家「十五五」规划草案的支持，强化香港作为国际贸易中心及知识产权贸易中心的地位。

中东进出口贸易份量相对不大

丘应桦表示，战事令油价上升、阻碍供应链，航班暂停亦影响人流和货物运载，对出口造成负面影响，「短期内的影响是有的」，但本港进出口贸易市场广泛，中东去年双边贸易额约1,600多亿港元，份量相对不大，最大贸易市场是东盟及RCEP国家，他强调战事「对香港的影响会有，但未必是太过大的影响」。在各经济领域中，进出口贸易受影响最大，因为霍尔木兹海峡被封直接阻碍货物进出；金融方面则可能因避险资金流入本港。

对于身处战区的香港经贸办，丘应桦引述报告指当地市面大致平静，商业活动未见明显变化，但普遍持观望态度。至于在沙特阿拉伯利雅得设立经贸办的计划，他承认过去进展良好，但现时需审视实际情况，当地存在不稳定因素，加上没有航班连接，实际落实时间需视乎情况再作决定，但强调不会放弃长远对香港经贸有利的计划。

因战事调低经济增长预测？ 丘应桦：言之过早

丘应桦表示，开拓中东市场只是整体策略的一部分，政府同时亦有拓展中亚、东欧及北非等新新市场，例如匈牙利、哈萨克斯坦、乌兹别克等，加强贸易、金融及高科技合作。他解释，不同经济体有不同优势，例如中亚国家矿产丰富，可协助香港发展大宗商品交易生态圈。

被问到会否因战事调低本港今年经济增长预测，丘应桦认为目前言之过早，需观察战事会否恶化，「如果情况真的恶化，当然会有一个调整」。他指国家今年GDP增长目标调低幅度很小，所以香港的预测也是理性。

地缘政治复杂化使五年规划制定变难

丘应桦表示，国家刚发表的「十五五」规划草案对香港的一大支援是提升竞争力。在八大中心基础上，香港需加强大宗商品生态圈、财资管理及高增值供应链发展。商经局将聚焦国际贸易中心及知识产权贸易中心两大范畴。

丘应桦指出，强化国际贸易中心的关键在于协助内地企业经香港「出海」拓展，同时吸引外资经香港进入内地。知识产权方面，他引用数据指其直接或间接影响香港GDP及就业人数均近30%，影响力巨大。局方将加强知识产权估值工作，促进贸易，并计划出访中亚、东欧及北非国家，争取签订更多自贸及投资协定，协助企业走向全球。

面对地缘政治复杂化，丘应桦承认制定香港的首个「五年规划」存在难度，「乜嘢都有难度，唔会咁易嘅」。为此，局方将海外经贸办、贸发局和投资推广署以「三位一体、经贸一站通」模式运作，深入探索不同经济体需要，精准协助企业对接。贸发局亦推出整合专业服务的「出海平台」，供企业一站式选取合适服务。

此外，政府在新一份《财政预算案》中预留1亿元，吸引崭新大型国际展览来港，例如大型机械展、游艇展，甚至探讨举办小型飞机展。丘应桦补充指，资金属先导性质投放，将与参展机构共同出资，「你出啲，我出啲，我唔系完全畀晒钱」。