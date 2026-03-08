国际妇女节︱李家超：女性撑起社会大半边天 如同「绫罗绸缎」华美而不乏内涵

国际妇女节︱今日（3月8日）是国际妇女节，行政长官李家超表示，女性是香港发展的重要力量，撑起社会「大半边天」，将会三管齐下促进妇女权益及福祉。

国际妇女节︱职场参与度持续上升

李家超伉俪今日出席2026年国际妇女节酒会，向全港女性致敬。他致辞时表示，女性是香港发展的重要力量，占全港人口约54%，不仅撑起社会「半边天」，更是「大半边天」。

国际妇女节︱本届主要官员「女将」比例最高

李家超致辞时指出，香港作为多元共融的国际都会，一直透过提供有利环境、增强妇女能力及推行公众教育，「三管齐下」促进妇女权益及福祉。他提到，近年女性在职场的参与度持续上升，越来越多上市公司设有女性董事，今届政府也是历届女性任主要官员比例最高的管治班子。他形容，这些数字见证了政府推动平等机会的成果，更彰显「巾帼力量」对香港的贡献。

李家超更以「绫罗绸缎」比喻香港女性的多元特质，形容妇女正如绫罗绸缎一般，柔软而不失韧性，华美而不乏内涵，既有包容温暖的一面，又有刚毅不屈的一面，期望妇女以这份力量推动香港发展。

李家超又提到本月31日将举办第二届「香港家庭暨妇女发展高峰会」，期望各界踊跃参与，就家庭与妇女发展议题交换意见，共同推动妇女事业迈步向前。

首届「友妳启导」计划成效良好 今届名额增至120个

李家超于活动完结后在社交平台发文指，在出席2026年国际妇女节酒会前，他偕同太太与数名「『友』妳启导」友师计划学员会面。她们来自多所院校、就读不同学科，当中既有本地同学，亦有来自内地来港升学及印度裔的同学。李家超细听她们分享参加计划后的经验与得著，对她们纷纷表示获益良多感到鼓舞，期望她们继续透过参与计划得到启蒙，并寄语学员要找到自己的理想及抱负，祝愿她们发展一切顺利。

李家超表示，本届政府非常重视女性对社会的贡献，并积极推动支援妇女的工作。因此在去年推出「『友』妳启导」友师计划，为有志投身专业行业或商界的本港女大学生配对女性领袖友师，并提供相关培训及活动，培育未来「半边天」力量。计划反应热烈，成功招募53位来自不同界别的女性领袖担任友师，并有83位学员通过遴选参与计划。他衷心感谢多位在各自领域表现卓越、成就非凡的女性领袖愿意拨出时间担任友师、传承经验，汇聚巾帼力量、积极培育后进。

有见首届计划成效良好，李家超在去年《施政报告》宣布会继续推行计划，并将第二届计划的学员名额增加五成至120个，提供相关培训及活动，令更多女大学生受惠。为推动妇女发展，李家超亦在去年《施政报告》提出具体措施，包括大幅增加妇女自强基金的拨款，资助妇女团体及非政府机构推行更多相关项目。政府亦会于今个月底举办第二届「香港家庭暨妇女发展高峰会」，传承2025年北京全球妇女峰会的精神，与持份者共同探讨持续推动本港妇女和家庭发展的措施。

记者：周育莹

摄影：陈浩元

