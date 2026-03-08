两会2026︱陈茂波：「十五五」为香港未来发展提供明确方向 本港可作积极贡献

今年全国人大会议公布「十五五」规划纲要草案。财政司司长陈茂波表示，「十五五」规划为国家的高质量发展擘画全景蓝图，不仅对中国式现代化强国建设、民族复兴伟业具有非常重要的意义，也是香港抢抓发展新机遇、开创新局面的重要思想指导。「十五五」为香港未来发展提供明确方向，机遇无限，香港大有可为。

陈茂波在网志表示，当前国际形势风高浪急，地缘政治更趋复杂多变，全球经济动力放缓。变乱交织的国际形势和地区冲突，带来重要启示是国家必须富强，必须具备雄厚的科技实力和经济实力，才能在百年未有且正加速演化的大变局中掌握战略主动。这更说明了香港必须深入学习、了解「十五五」规划的战略部署，并以此作为指导思想，主动对接「十五五」规划，全力支持及开展香港五年规划的制订和实施，推动香港高质量发展。

香港必须深入学习、了解「十五五」规划的战略部署，并以此作为指导思想，主动对接「十五五」规划。陈茂波网志

「背靠祖国、联通世界」拥独特优势

陈茂波指，香港作为国际金融、航运、贸易中心，人才汇聚，拥有「背靠祖国、联通世界」的独特优势，在「十五五」这个黄金战略期实在大有可为。香港在「一国两制」下拥有独特的制度优势和国际化特色，一向是外资开拓内地市场的平台和策略伙伴，也是内地企业开拓国际市场的最佳选点，在发挥内地庞大市场优势及统筹国际资源的双循环高水平开放中，可作出积极贡献。

国家大力发展新质生产力，推动人工智能、低空经济、生物医药等未来产业的发展，香港可善用国际化科研平台、专业服务和资本市场优势，既为国家引入全球创新资源，也为本地经济注入新动能。在金融领域，致力国际金融中心优势的巩固与提升，更重要的是在安全可控前提下，以金融+的方向赋能千行百业，支持创新科技的加速发展与应用转化，让金融更好地支持实体经济释放潜能。

陈茂波续称，「十五五」规划为香港未来发展提供了明确方向，更加坚定了社会各界的信心。「十五五」机遇无限，香港大有可为，接下来就需要大家一起奋斗，在更好融入和服务国家发展大局中，实现自身更好的发展。

