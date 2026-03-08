两会2026︱港区人大全体会议 审议生态环境法典 人大代表：生态环境资源就是经济资源

港区全国人大代表团今日（3月8日）早上召开全体会议，审议生态环境法典，港澳办副主任、中联办主任周霁、基本法委员会副主任黄玉山亦有出席。

港区全国人大代表陈振英表示，草案设计逻辑严密，污染防治篇、生态保护篇和绿色低碳发展篇，分别对应三大成熟性的环境问题，而绿色低碳发展独立成篇，填补了面对气候变化、碳达峰、碳综合等方面的法律空白，并突破环境保护与经济发展对立的传统思维，为全球环境治理贡献了中国智慧草案，亦对香港的生态环境保护和可持续发展具有重要的指导作用。

陈振英：突破「环境保护」与「经济发展」对立的传统思维

他举例在污染防治篇的第六分篇，固体废物污染防治，积极加强固体废物发展转移的监管，与香港大湾区内地城市，在提升固体废物协同促进能力上的需求高度契合。他续称，「草案直接呼应了『十五五规划』提出增强绿色发展动能等核心内容，例如建立碳排放权交易市场，以及加强绿色金融等领域的国际合作，积极参与国际规则和标准的制定，引领全球绿色转型。」

吴永嘉：海岸线、江景风光有助吸引旅客

陈振英续指，香港作为亚洲绿色金融中心，可积极与草案衔接提供示范和参考，香港又可以透过各种互联互通的渠道，引导资金，支持绿色转型，促进绿色金融资源有效整合与合理运用，助力国家达成「3060」双碳目标。

港区人大代表吴永嘉表示，香港除了有繁华的大都会的生活，也有美丽的海岸线，漂亮的江景风光，令不少旅客慕名而来，带动了餐饮、酒店、零售相关的行业的发展，说明生态环境资源就是经济的资源，保护生态环境的发展生产力，合理保护和利用自然资源，才能让发展的道路走得更远。

他续称，工业生产基础设施建设是离不开矿产资源的支撑，如果过度开采浪费资源，将会导致国内的资源枯尽，从而依赖进口，让国家在国际竞争中陷入被动，这不单仅仅是国家安全的考量，通过绿色开采循环利用，才能延长资源产业链，提高资源库价值，实现生态保护与经济发展的双赢。

港区人大代表陈仲尼表示，生态环境法典草案经过多次公开咨询，以及常委会三次审议，当中作出了多次修改，整体上相当成熟。他支持草案提出，国家强化对生态环境保护的金融支持，持续推动绿色信贷、债券、保险、信托等绿色金融产品和服务范围健康发展，纵然目前环境保护税已通过多用多付的差别化政策，初步发挥引导调节作用，但草案进一步强化经济手段，鼓励社会公益捐赠并落实税款抵扣条，调动各方积极性，缓解财政压力。

港区全国人大代表、科大校长朱叶玉如表示，今年是「十五五」规划的开局之年，认为香港可在三个关键方向为国家做出重要的贡献，包括聚焦科技创新，助力国家科技自立自强；担当「超级联系人」、「超级增值人」，助力国家高水平对外开放；以及建设国际高端人才高地，为国家培养高层次的人才，强调香港对全球顶尖人才都有强烈的吸引力，具备成为国家离岸人才中心的条件，亦提到政府正在北部都会区兴建大学城，是香港在「十五五」期间服务国家的一个非常重要平台。

记者：郭咏欣 北京报道