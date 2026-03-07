Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

两会2026︱澳区人大代表：港澳共享「一国两制」优势 共促大湾区发展

政情
更新时间：19:00 2026-03-07 HKT
发布时间：19:00 2026-03-07 HKT

全国两会正在北京举行，澳门人大代表团今日（7日）举行全体会议，澳区全国人大代表团团长刘艺良在会后接受记者采访时表示，「香港和澳门都共享『一国两制』优势」，指大湾区是一个整体，指优势互补、互惠互利、达到共赢。

被问及香港和澳门同属大湾区，有何共同发展优势。刘艺良形容大湾区是一个整体，可优势互补、互惠互利、达到共赢，最重要是都「一国两制」的优势，他形容「香港和澳门都共享『一国两制』优势」。

澳区人大代表陈虹则指，港珠澳大桥建设后来往香港及澳门变得非常方便，指内地旅客可以一程多站，「来了澳门去香港，来了香港去澳门」，共同促进两地旅游业的发展。

她续指，香港已推「粤车南下」、「港车北上」等便利政策，相信经一段时间实践和总结经验，「肯定会越来越顺畅的。」

记者：郭咏欣、李健威 北京报道

