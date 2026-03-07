律政司法治教育大使嘉许礼暨分享会 林定国寄语两个「信」字 冀大使传递法治知识

律政司今日（7日）举行法治教育领袖培训计划法治教育大使嘉许礼暨分享会，向40名完成3年培训的学员颁授法治教育大使资格。

律政司司长林定国在社交平台表示，他在分享会上将两个「信」字送给所有大使。首先是「信念」，对坚持和巩固香港良好法治的信念。其次是「信心」，身体力行传授和宣扬法治概念、香港普通法制度关键元素等知识的信心。

林定国冀法治知识深入民心

林定国表示，要毋忘初心，深信维持香港的良好法治环境，关键是培养市民的法治意识及加强他们对普通法制度的基本理解。他希望这个计划授予大使的知识，能够深入民心。虽然现时只有40名大使，但他希望他们不要低估自己的能力。

林定国有信心法治大使人数与日俱增

林定国指，中国人有一个说法，就是一传十、十传百、百传千。他称若40位大使各自向40位朋友传授相关知识，总数就是1600人，1600人再各自向40人讲解，便变成64,000人，是几何级增长的威力。这种层层递进的传授方式，正是培训计划的初衷，亦是各位大使被称为法治教育领袖的原因。

林定国提到，今日有4位来自不同背景的大使分享感受，很开心他们都从计划中各有得著。他引述就读教育大学的Faye所言，她形容「法治教育领袖培训计划」不单传授法治知识，还是公民教育的建立，而法治价值在于每一代人愿意去守护。

最后林定国指出「传承共建 法治社会」是培训计划的口号，亦是对各位法治教育大使的期望，希望学员能将在这个计划获得的知识和经验，按各自的职业、担当的岗位等，用合适的方法传授给其他人。他十分有信心，法治大使的人数会与日俱增，假以时日，法治大使亦会成为香港推广法治的一队精兵。