两会2026｜罗淑佩：把握「十五五」机遇 文体旅局发挥香港所长 对接国家发展战略

第十四届全国人民代表大会第四次会议于3月5日开幕，国务院总理李强向大会作《政府工作报告》，概述「十五五」时期的主要目标和重大任务。文化体育及旅游局局长罗淑佩今（7日）在社交平台表示，「十五五」规划为香港带来前所未有的广阔机遇，在行政长官带领下，文体旅局必定会主动作为、发挥香港文体旅所长，好好把握「十五五」规划带来的重大机遇，在「一国两制」下背靠祖国、联通世界更好对接国家发展战略，服务国家所需，建设更美好家园。

贯彻《报告》及夏宝龙寄语 订定文体旅局工作清晰方向

罗淑佩提到，两会期间，中央港澳办主任、国务院港澳办主任夏宝龙接见来京参加全国两会的港区全国人大代表和政协委员，并寄语要充分认识「十五五」时期对港澳的非凡意义，倍加珍惜港澳当前来之不易的良好局面，心怀「国之大者」，认真履职尽责，带头学习、宣传和贯彻全国两会精神，支持特区政府依法施政，推动港澳高品质发展，更好融入和服务国家发展大局。罗淑佩认为，这些期望和方向，对自己和局方同事同样适用，并将认真学习、体会《报告》和夏宝龙寄语的内容和意义，这有助于为今后工作订定清晰方向和正确重点。

《「十五五」纲要（草案）》提出大力发展文体旅事业

《「十五五」纲要（草案）》提出促进香港、澳门长期繁荣稳定，提升港澳依法治理效能，促进港澳经济社会发展，发挥背靠祖国、联通世界独特优势和重要作用，支持港澳巩固提升竞争优势，更好融入和服务国家发展大局；同时，深化粤港澳合作，持续推动重点领域合作实现突破。

文化、体育及旅游方面，《草案》提出要大力繁荣文化事业，加强文化遗产保护传承，加快发展文化产业，大力发展文化旅游业，推进文旅深度融合，提升中华文明传播力影响力，深化文明交流互鉴，加快建设体育强国；并支持香港深化「中外文化艺术交流中心」建设，发挥港澳在中西文明交流互鉴中的重要窗口作用。

文体旅局积极深化主动对接「十五五」规划工作

罗淑佩表示，因应《纲要》草案出台，行政长官已指示特区政府各政策局将「预备小组」提升为「编制小组」，全面开展编制香港首份五年规划的工作。就此，文体旅局会积极深化手头上主动对接「十五五」规划的工作，进一步深化建设「中外文化艺术交流中心」，充分发挥香港的独特优势和作为「超级联系人」的重要角色，促进内地与海外在香港这一国际平台上开展更多文化艺术交流。

局方亦会大力弘扬中华优秀传统文化，贯彻「以文塑旅、以旅彰文」的发展方向，持续推进文体旅在港深度融合发展，同时与内地省市增强互动合作，发挥协同效应令优秀中华文化在香港扎根更深、覆盖更广，从而厚植市民爱国情怀，增强民族自信心、自豪感。

体育方面，当局会积极落实「普及化、精英化、盛事化、专业化、产业化」五大政策目标，推动体育在香港精英、普及并行发展，善用大湾区全运会的成功经验，深化大湾区合作，配合国家加快建设体育强国的策略贡献香港的力量。

相关新闻：

两会2026︱夏宝龙晤港区人大政协：「十五五」具天时地利人和 港澳大有可为、抓紧机遇

两会2026︱港澳人大政协到港澳办座谈 夏宝龙勉心怀「国之大者」 共建美好家园

两会2026︱三司长：香港会抓紧「十五五」机遇 全速制定首个五年规划