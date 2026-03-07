两会2026｜丁薛祥晤港区人大 冀带立会探索行政主导空间 产出更多符合香港及中央要求成果

全国两会正在北京举行，港区人大代表今早（7日）在大会堂召开全体会议，主管港澳事务的国务院副总理丁薛祥出席。

全体港区人大早上9时在大会堂香港厅开会，今日会议由香港人大代表团团长马逢国主持。港澳办主任夏宝龙、港澳办分管日常工作的副主任徐启方、港澳办副主任周霁、基本法委员会副主任黄玉山亦有出席。

李慧琼：立法会要把握好「支持、配合、监督、促进」四个关键字

全国人大常委、立法会主席李慧琼以「坚定维护行政主导体制，全力支持特区主动对接国家『十五五』规划」为题发表讲话，表示在维护和落实行政主导中，香港立法会扮演著重要角色，应当带头全力支持配合行政长官和特区政府依法施政，把握好「支持、配合、监督、促进」四个关键字，做到支持政府不缺位，监督政府不越位。

丁薛祥：立法会在行政主导题目下大有可为

丁薛祥首先祝贺李慧琼担任第八届立法会主席，指她责任更重，是数百万香港市民的重托，更是中央政府、全中国人民、14亿中国人民对她的重托。

丁薛祥指李慧琼发言题目极其重要，他理解在新的形势下，国家主席习近平对香港治理，依法治理，良政善治，提出新的要求，也是新的课题。

他指，行政主导不仅仅是行政的事，不仅仅是行政长官、香港特区政府的事情，也是立法会、司法、全香港各个阶层、各个派别共同责任，共同任务，各方面都要去加强研究、探索、实践，不断地去总结。特别是立法会在行政主导的题目下面大有可为，实践空间、探索空间、理论研究空间都还很大，希望在第八届立法会期间由李慧琼主席带领立法会很好去探索、研究、实践相关命题，能够产出更多符合香港实际、符合中央要求的实践成果。

李慧琼：深刻认识支持和监督是行政主导下立会宪制职责基本要求

李慧琼指，2025年国家主席习近平在北京听取行政长官李家超述职时，明确提出要坚持和完善行政主导，为香港特区落实行政主导、提高治理效能、推动高质量发展指明方向，具有很强现实针对性和深远历史意义。

她表示，深刻认识到支持和监督，是行政主导体制下立法会宪制职责的基本要求。在行政主导体制下，特区政府依照《基本法》提交施政方案、法案、拨款建议，立法会在原则上予以支持的大前提下，议员广泛收集社会各界意见，通过系统调研提出具体务实的建议，让政府政策和立法建议更具科学性、更贴近民情。立法会相关事务委员会也会持续监察方案、法案是否达到预期效果，确保资源有效运用并回应社会诉求，为行政主导体制注入活力。

李慧琼指，立法会议员具有广泛代表性，且构成多元，拥有丰富的专业资源和社会网络，有条件、有责任主动对接落实中央要求，紧扣实施「十五五」规划、发展经济、改善民生等重点任务，助力特区在行政主导体制下更好融入和服务国家发展大局。

智库合作是配合促进重要延伸

李慧琼续指，特区政府已表明制定首个香港五年规划，目的是主动对接国家「十五五」规划框架。各政策局也已经陆续成立筹备小组，一旦「十五五」规划公布，相关小组便会转为对接工作组，进行政策编制。立法会内会早前已经通过成立「香港主动对接国家『十五五』规划」工作小组，跟进跨局对接事宜，定期检视成果。各事务委员会也可以因应本身的政策范畴，开展深入调研，通过与专家、学者研讨等方式，为政府政策提供参考。

她又指，智库合作是配合促进的重要延伸，立法会也要持续加强与智库和专家、学者、市民交流合作沟通，把研究成果转化为政策倡议。

有效民意汇聚机制强化立法会桥梁作用

李慧琼强调，立法会是社会民情民意的汇集地，议员必须深入社区、走进界别，了解市民和各行各业实际面对的困难和机遇。所有议员已经开设了社交媒体专页，预期未来几个月，所有议员均会开设地区或/及界别办事处，听取市民和业界的声音。而立法会申诉部作为主要民意收集渠道，将进一步研究如何优化。她指上月常委会也专门去学习国家信访局的工作，希望申诉部除更有效化解个案、为市民排忧解难外，同时也可以加强意见汇聚的机制，系统梳理多项政府和议员反映市民和业界的声音，让政策措施更贴地、更便民、更广泛。

她强调，行政与立法「同坐一条船」，都是特区政府管治团队重要组成部分，荣辱与共，休戚相关，各司其职，各负其责，协作配合。在新的历史起点上，只要坚定不移贯彻落实「一国两制」方针，坚定不移维护行政主导体制，善于在「十五五」规划所给予的国家发展大局中找准香港定位、发挥香港优势，一定能够推动香港在由治及兴的征程上行稳致远，为强国建设、民族复兴作出更大贡献。

记者：郭咏欣、李健威 北京报道

摄影：李健威