政府设跨部门小组 检视更广泛应用AI所需法律配套 林定国：在发展和防范风险之间平衡

律政司司长林定国表示，为正式成立「检视支持更广泛应用AI所需的法律配套」跨部门工作小组做好前期工作，他今日( 6曰 )下午特别召开督导委员会会议，律政司副司长张国钧、保安局局长邓炳强、公务员事务局局长杨何蓓茵、署理环境及生态局局长黄淑娴、多个政策局的常任秘书长和副局长，以及其他政府部门首长和代表出席会议。

今日会议是为落实《行政长官2025年施政报告》中律政司其中一项政策措施。在会议上，与会者讨论工作小组的目的，以及工作小组在督导委员会监督下的运作模式。工作小组的核心成员将来自不同政策局和部门。律政司的角色是协助各政策局以高度聚焦的方式严谨检视其政策范畴下的法律。在初步研究完成后，律政司将统筹协调各政策局及部门，为工作小组在作出实质检视的过程中提供所需协作。

政府须牵头及时检视法律 为港建立有利AI发展且规范得宜法律环境

林定国表示，政府必须牵头及时检视相关法律，以确保本港法律切合时宜，为香港建立有利人工智能（AI）发展且规范得宜的法律环境，让香港充分利用AI带来的潜在益处，同时保障所有受AI应用影响的持份者的合法权益。

各政策局及部门应先全面深入检视现行法律 查找漏洞及不足之处

他指，政府必须以正视和积极的态度，应对人工智能发展和应用可能产生的风险及所需的规范，在促进发展和防范风险之间取得平衡。因此，各政策局及部门应先对现行法律进行全面及深入的检视，查找漏洞或不足之处，然后按香港实际环境研究具针对性和可操作的解决方案。

林定国表示，首先要建构香港成为国际创科中心，必须同时考虑对确保正当发展和应用人工智能的规范。特区政府十分重视AI应用的治理和风险防范，而昨日公布的国家「十五五」规划纲要草案（摘要）亦明确指出，「营造健康有序的发展生态。坚持促进发展和规范管理相统筹，加强数据基础制度规则建设和人工智能治理，营造有益、安全、公平的发展环境」。

林定国：不能过度规管人工智能

林定国指出，成立工作小组对应对AI急速发展及广泛应用所衍生的议题至关重要。由于涉及不同范畴，需要跨部门以「一个政府」原则完成任务。律政司其中一个角色就是研究和推动法律改革，将协助各政策局以高度聚焦的方式严谨检视其政策范畴下的法律，有需要的话，律政司会协助推进制定或修改法律工作。各政策局及部门应先对现行法律进行全面及深入的检视，查找漏洞或不足之处，然后按香港实际环境研究具针对性和可操作的解决方案。

林定国与律政司团队较早前到东莞及深圳参观华为公司，并与华为高层举行座谈会，双方就AI的发展进行深入交流，了解环球应对人工智能发展的方案。

他强调，特区政府必须展示正视和积极的态度，面对发展和应用人工智能所可能产生的风险及所需的规范；一方面不能坐视不理，另一方面不能过度规管，必须在促进发展和防范风险之间取得合适平衡，制造一个健康有序的环境，让大家可以安心发展和运用人工智能。他期望各政策局和部门，包括司法机构政务处、行政署和数字政策办公室等全力支持工作小组的工作。