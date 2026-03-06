两会2026｜港区人大全体会议审议政府工作报告 周霁：香港发展迎来新历史机遇

3月5日下午，十四届全国人大四次会议香港代表团举行全体会议，审议政府工作报告。19位港区全国人大代表踊跃发言，对报告给予高度评价。中联办主任周霁发言时表示，聆听了李强总理代表国务院向大会作的政府工作报告，倍感振奋、备受鼓舞。报告总结成绩实事求是，分析问题客观辩证，部署工作长短结合、务实有力，一系列政策举措从宏观到微观聚焦高质量发展、坚持创新驱动、突出改革攻坚、注重回应社会关切，是一份高举旗帜、求真务实、振奋人心、催人奋进的好报告。

香港代表团举行全体会议审议政府工作报告。中央港澳办

周霁表示，过去一年，经济社会发展主要目标任务顺利完成，「十四五」圆满收官，国家各项事业取得历史性成就，成功续写经济快速发展和社会长期稳定「两大奇迹」新篇章，发展成就彰显制度优势。中国式现代化这艘巨轮能够一路破浪前行，根本在于以习近平同志为核心的党中央领航掌舵，在于习近平新时代中国特色社会主义思想科学指引，是全党全军全国各族人民团结奋斗的结果。报告立足「十五五」开局之年的历史方位，深入总结过去一年经济工作经验，全面分析我国发展面临的内外形势，系统提出今年的发展目标、政策取向，全面部署10个方面的工作任务，为香港发展带来新的历史机遇，「我们必须集中精力办好自己的事」。

周霁说：「去年底，习近平主席在听取李家超行政长官述职时，对做好特区工作提出殷切期望，我们要认真学习贯彻、全面抓好落实。要坚持和完善行政主导，全力支持行政长官和特区政府依法施政，不断提升特区治理效能，促进香港经济社会发展；坚持统筹发展和安全、统筹开放和安全、统筹传统安全和非传统安全，以高水平安全护航高质量发展；继续支持香港更好融入和服务国家发展大局，发挥香港背靠祖国、联通世界独特优势和重要作用，促进香港长期繁荣稳定，为强国建设、民族覆兴作出更大贡献。」

中国证监会主席吴清，全国人大财经委，全国人大常委会预算工委、港澳基本法委，国务院办公厅、国家发展改革委、财政部等有关部门到会听取意见。