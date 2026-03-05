Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

两会2026｜澳区政协委员：受政府工作报告鼓舞 强化责任担当 提升履职能力

政情
更新时间：17:42 2026-03-05 HKT
发布时间：17:42 2026-03-05 HKT

十四届全国人大四次会议今早（5日）在北京人民大会堂开幕，国务院总理李强发表政府工作报告。澳门全体全国政协委员今午举行澳区政协小组会议，多名委员表示受政府工作报告鼓舞，决心强化责任担当，提升履职能力。

阮建昆：持续学习习近平新时代中国特色社会主义思想

澳区全国政协委员阮建昆表示，政府工作报告充分体现了中央政策，并贯穿以人民为中心的发展思想。他表示，政协的工作成果，不论在经济发展、社会建设还是生态文明方面，均透过改善调研方式，充分发挥专门协商机构的作用，为国家科学决策提供有力支持，对此他深受鼓舞。

阮建昆表示，决心强化责任担当，提升履职能力。对于未来工作，他将持续学习习近平新时代中国特色社会主义思想，并致力提高调研能力，深入澳门社区及基层，以提出有深度、有温度的意见和建议。

罗奕龙：未来结合自身医疗专业 提务实建议

澳区全国政协委员兼澳门衞生局局长罗奕龙表示，两会工作报告令人鼓舞，为委员履职指明方向。他强调，提案是将民意转化为治理效能的关键，未来会结合自己的医疗专业，提出务实建议，为「健康中国」与「健康澳门」贡献力量。

澳区全国政协委员莫志伟表示，全国政协工作报告「文本不多但内容丰富而实在」，让他深受鼓舞，将认真学习并贯彻落实报告精神。他强调，必须善用澳门的优势与定位，以「一个中心、一平台、一基地、一高地」作为基本盘，发挥澳门精准联系人的作用，在推动湾区产业协同及推进「澳琴一体化」上先行先试，贡献政协委员的更大力量。

澳区全国政协委员黄洁贞指，报告肯定政协委员过去一年协商和提案工作，感到非常鼓舞，并指出今年是国家「十五五」规划的开局之年，她在提案时会加强著墨结合澳门的发展，回澳后亦会传达好两会精神。

记者：郭咏欣、李健威 北京报道
摄影：李健威、刘骏轩

