大棋盘︱港版「五年规划」重在行动 地位高于《施政报告》？

全国两会开幕，今年重头戏是「十五五」规划纲要草案出台，中央港澳办主任夏宝龙接见港区人大政协时便形容，「十五五」规划含金量高，港澳享「天时地利人和」优势。他昨日会见特首李家超时亦提到，特区政府及社会要把握「十五五」机遇，着眼国家发展大局、立足香港自身实际，制订好香港首个「五年规划」。对于长年奉行资本主义的香港，制订「五年规划」可谓全新事物，有政界中人认为，特区要从战略角度作全方位部署，而关键在于落实执行。

「五年规划」（早年称五年计划）概念源于前苏联及中国内地，是社会主义计划经济的产物；发展到现代，是实现国家中长期发展全面布局的集中体现，透过战略部署，确立经济社会发展主要目标，再用政策措施化为实质经济成果。

五年规划前提 确保政策长年稳定有延续性

去年二十届四中全会通过的「十五五」规划建议，提到要发挥港澳背靠祖国、联通世界的独特优势，巩固提升香港国际金融、航运、贸易中心地位，支持香港建设国际创新科技中心等。今次两会公布的规划纲要，将对支持香港发挥独特优势作进一步部署，并继续出台更多惠港措施。

李家超上月已指示政策局成立预备小组，待细节正式公布后，转为对接「十五五」编制小组，目标是在今年内完成港版「五年规划」。不过，香港向来奉行资本主义、自由经济，把带有顶层设计色彩的「五年规划」引入香港，以往听起来好像格格不入，但随着全球政经格局变化，香港更需要主动出击的「战略型规划」，从全局思维出发，明确在重点领域的发展目标和路径，这也是着力提升治理水平的体现。

然而要让「五年规划」贯彻落实执行，中间仍有不少技术困难。内地实行「五年规划」，关键前提是确保中国共产党长期领导，政策长年稳定且有延续性，这是国家有异于西方国家政党轮替的优势之一。香港特区政府五年一任，虽同是向中央政府负责，但不同特首的施政重点可能各有不同，如何确保横跨任期的规划延续至在下一届政府，是不可忽视的现实问题。

全国港澳研究会顾问刘兆佳表示，中国体制的最大优势是政策延续性，现任政府执行上届政府的战略，只会因应内外环境变化作出微调，有充分条件作中长期规划。他指香港政治体制确实不同，但近年环境已变，实现「爱国者治港」，爱国阵营有责任就既定政策方向发展形成共识，梳理及协调各方利益，确保政策连贯性，不因政府换届而变，因此现时有更大空间做「五年规划」。

至于「五年规划」定位，刘兆佳指，「十五五」是国家大政策规划，香港在制订和落实过程中，必然会受中央监督，甚至某程度具问责成分，「以往的规划只谈香港自己做甚么，不谈对接内地，更无时间表路线图，落实不到也不用问责，以后这一套行不通了」。他认为「五年规划」要贯彻落实、不流于口号，其地位必然凌驾于特首政纲及《施政报告》，并有指导作用，「香港定五年规划，主要作用的结合香港现况，说明政府如何引导社会达成政策目标，特区政府占主要责任」。

曾任问责局长的政协常委高永文也认为，香港制订「五年规划」，可确保每届特区政府有基本规划蓝图，有利政策连贯。熟悉政府运作人士指，各政策局十分重视「十五五」出台，预料公布纲要后，各部门会积极回应并探讨对接方法，料特首政策组亦会有相关研究。该人相信「五年规划」与《施政报告》无重叠，前者谈大方向，后者则是具体政策。

