两会每日精华｜全国政协会议开幕 王沪宁发表工作报告 紧扣「十五五」任务深入调研

全国政协十四届四次会议今日（4日）下午揭幕，国家主席习近平等领导人出席开幕会。全国政协主席王沪宁发表政协工作报告，指过去一年，全国政协就支持港澳更好融入和服务国家发展大局，组织委员视察考察，包括开展了107场「进校园 讲国情」活动，又邀请242名港澳委员和侨胞代表参加纪念中国抗战胜利80周年大会及阅兵式。他说，政协今年会紧扣「十五五」规划确定的重大任务和战略深入调研，提出可操作性的对策建议。

人大会议明开幕 审查十五五规划草案

另外，十四届全国人大四次会议将于明日上午开幕，今早举行的预备会议通过了11项议程，除了审议政府工作报告，及审查十五五规划草案外，也会审议涉及生态环境、促进民族团结进步及国家发展规划的三部法律。

会议新闻发言人娄勤俭今日中午召开中外记者会，回答了关于经济、外交等多条提问。有美国记者问到，伊朗危机会不会影响美国总统特朗普的访华计划，娄勤俭说，元首外交对中美关系发挥著不可替代的战略引领作用，中方愿同美方加强各层级的沟通，同时中方也有自己的原则和底线，将坚决捍卫自身主权安全发展利益。

娄勤俭：中央继续出台更多惠港政策措施

经济方面，娄勤俭强调坚持扩大内需，提振消费，「十五五」期间会推动科技创新和产业创新融合。

他又说过去一年，在中央的大力支持下，香港特区政府团结带领社会各界，著力拼经济、谋发展、搞建设，香港由治及兴迈出新步伐。下一步，中央将在「十五五」规划中对支持香港发挥独特优势和重要作用进一步作出部署，继续出台更多惠港政策措施。

记者：郭咏欣 北京报道