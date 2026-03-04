两会2026︱夏宝龙晤李家超 赞特区工作取得显著成效 定能制定好香港首个五年规划 

今日（3月4日）上午，中央港澳工作办公室主任、国务院港澳事务办公室主任夏宝龙，在北京会见来京列席十四届全国人大四次会议开幕会的香港特别行政区行政长官李家超。

夏宝龙：相信特区政府会把握「十五五」机遇

夏宝龙表示，李家超带领特区管治团队坚决贯彻落实习近平主席关于港澳工作的重要讲话精神和中央决策部署，勇于担当、积极进取，坚定维护国家安全，全力推动高质量发展，特区各领域工作取得显著成效。去年12月习近平主席听取行政长官述职报告时强调，香港要主动对接国家「十五五」规划。十四届全国人大四次会议即将审查「十五五」规划纲要草案，相信特区政府和社会各界一定会把握机遇，著眼国家发展大局，立足香港自身实际，制定好香港首个五年规划，坚持和完善行政主导，不断提升依法治理效能，充分发挥香港背靠祖国、联通世界独特优势和重要作用，巩固提升香港国际金融、航运、贸易中心地位，加快建设国际创新科技中心，打造国际高端人才集聚高地，在融入和服务国家发展大局中实现更好发展。

中央港澳工作办公室、国务院港澳事务办公室分管日常工作的副主任徐启方，副主任周霁、农融，驻港国家安全公署署长董经纬等参加会见。

与北京高校领导餐叙

李家超今晚由驻京办主任郑伟源陪同下到北京一家酒店，与北京高校领导餐叙。

促岑浩辉制定好澳门「三五」规划

此外，夏宝龙于今早亦会见了澳门特别行政区行政长官岑浩辉。夏宝龙表示，岑浩辉带领澳门特区管治团队坚决贯彻落实习近平主席关于港澳工作的重要讲话精神和中央决策部署，锐意改革、奋发进取，坚定维护国家安全，推动公共行政改革，积极参与粤港澳大湾区建设，特区各项事业取得新进步。去年12月习近平主席听取行政长官述职报告时强调，澳门要主动对接国家「十五五」规划。十四届全国人大四次会议即将审查「十五五」规划纲要草案，相信特区政府和社会各界一定会把握机遇，著眼国家发展大局，立足澳门自身实际，制定好澳门「三五」规划，坚持和完善行政主导，不断提升依法治理效能，更加积极推进经济适度多元发展特别是横琴粤澳深度合作区建设，不断彰显澳门「一中心、一平台、一基地」作用，在融入和服务国家发展大局中实现更好发展。

值得一提的是，夏宝龙在两次会面中特意佩戴了不同颜色的领呔，其中会见特首李家超时，佩戴了配合去年香港特区政府《施政报告》主调绿色的领呔，而会见澳门特首岑浩辉则系了紫色的领呔。