两会2026｜郭基𪸩倡北都大学城引内地高校落户 打造「一加一大于二」协同效应

全国政协十四届四次会议今日（4日）率先登场。港区全国政协委员、新鸿基地产发展有限公司执行董事郭基𪸩表示，常委会工作报告提及香港部分较多，当中支持香港更好融入国家发展大局，亦提到66名委员，进行107场走进校园讲国情活动，他本人亦返回自己母校参加活动，极具意义，亦开心得到全国政协工作报告的肯定。

会议主题紧扣「十五五」重点部署及任务

郭基𪸩指出，今次会议主题主要紧扣「十五五」规划重点部署及重点任务，政协委员要深入调查、研究、协商及建议，亦提到政协要进行专题性调研，为「十五五」规划给予可操作性强、针对性高及有前瞻性的建议。

香港可成为内地续推人民币国际化桥头堡

郭基𪸩表示，今次特别关心两个议题，第一是香港作为国际金融中心，如何配合支持国家建设金融强国。第二，香港聚焦国际人才高地，如何支持配合国家建设教育、人才、科技强国。

郭基𪸩指，香港作为全世界最大的离岸人民币中心，有八成离岸人民币交易都在香港，香港离岸人民币资金池达1.1万亿，去年发「点心债」亦超过1万亿，认为香港绝对可以成为内地继续推进人民币国际化的桥头堡。他建议透过香港，令人民币成为全球社会用于财富理财、储蓄及投资的平台，继续增强离岸人民币的认受性及广泛使用性。

他续指，具体建议包括用好现有互联互通机制增加人民币的离境流动性；增加境外人民币产品，探索在港建设人民币国际化资金基金，投资港股及香港债券；并希望将跨境理财通扩展至大湾区，日后慢慢发展至内地其他城市。

郭基𪸩关注如何加快建设北都大学城

郭基𪸩亦关注如何加快北都大学城的建设，尤其联同内地高质高校，如清华、北大、交大、中山大学等，设立机制加快内地大学落户香港。因本港不同高校都已在内地设立分校，如科大在广州南沙设有分校，港大在深圳设有分校等。他指，内地高校正进行众多前沿科技研究，包括人工智能、生物科技、金融科技、机械人等，应思考如何吸引内地高校在港发展，包括具备教学、研究院及具转化成果孵化器基地的分校，并与香港高校联合，可在北都大学城达到「一加一大于二」的协同效应，形容是如虎添翼。

