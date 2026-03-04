Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

两会2026︱港推首份《体重管理计划》 政协张文宏：香港市民是中国众多地方中最瘦

政情
更新时间：15:44 2026-03-04 HKT
发布时间：15:44 2026-03-04 HKT

香港推出首份《体重管理行动计划》，展开为期三年的全港体重管理推广。在北京出席两会会议的全国政协委员、国家传染病医学中心主任、上海复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏表示，自己曾在香港工作过，认为香港人一直很瘦，甚至说香港是中国众多地方中，市民最瘦的地方。

「香港现在已很少看到很重( 肥胖 )的人」

他续称，现在已很少看到很重( 肥胖 )的人，认为香港一直做得很好，食物、运动，且工作压力大。他指今年会继续推动体重管理的工作，同时人工智能是热点，相信会有很多讨论。

去年两会曾点名香港记者「太胖了」

他去年在两会期间，被香港的记者问及「体重管理年」三年计划时，曾指着其中一名男记者说他太胖了，需要减去肚子，控制慢性病。事情一度引起网上热议。

相关新闻：

两会2025︱张文宏现场点名TVB记者减肥：你太胖了！

政府推首份《体重管理行动计划》 设15项目标 冀3年内将肥胖率降至五成以下

记者：郭咏欣、李健威 北京报道

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
伊朗局势｜传哈梅内伊之子当选伊朗最高领袖 特朗普宣布断绝与西班牙贸易｜持续更新
01:19
伊朗局势｜当局周三晚为哈梅内伊举行国葬 为期3天｜持续更新
即时国际
1小时前
港铁站时装店清货减价现抢购人潮 港人好奇「点解开到咁多年？」 网民拆解1原因屹立20年不倒
港铁站时装店清货减价现抢购人潮 港人好奇「点解开到咁多年？」 网民拆解1原因屹立20年不倒
生活百科
2026-03-02 16:18 HKT
刘马车踩场大闹九记牛腩！怒骂35分钟直斥「香港饮食界之耻」 老板忍火报警处理
刘马车踩场大闹九记牛腩！怒骂35分钟直斥「香港饮食界之耻」 老板忍火报警处理
饮食
2026-03-03 13:41 HKT
回南天极潮湿！这品牌「古董级」抽湿机获赞襟用 港人用足20年：真系世一！
回南天极潮湿！这品牌「古董级」抽湿机获赞襟用 港人用足20年：真系世一！
生活百科
2026-03-03 14:36 HKT
吴绮莉首回应成龙经济援助卓林 6字一针见血 爆跟女儿最新关系罕谈爱情：仲未揾到个啱
吴绮莉首回应成龙经济援助卓林 6字一针见血 爆跟女儿最新关系罕谈爱情：仲未揾到个啱
影视圈
3小时前
中电消费券2026 |3月起派$100消费券 两类家庭受惠 一文睇清资格及使用方法！
社会
2026-03-03 17:05 HKT
62岁诊所姑娘疑穿柜桶底 女老板放生兼畀Bonus竟反遭「追杀」 事主亲揭心酸内情｜Juicy叮
62岁诊所姑娘疑穿柜桶底 女老板放生兼畀Bonus竟反遭「追杀」 事主亲揭心酸内情｜Juicy叮
时事热话
3小时前
前小生自爆向电视台争取加薪 高层只肯加廿几蚊感极大侮辱愤然离巢 曾为癌妻推戏
前小生自爆向电视台争取加薪 高层只肯加廿几蚊感极大侮辱愤然离巢 曾为癌妻推戏
影视圈
19小时前
交还30年「绝版和谐式」公屋 街坊涌至做「呢件事」 网民：古代皇帝先有嘅待遇！｜Juicy叮
交还30年「绝版和谐式」公屋 街坊涌至做「呢件事」 网民：古代皇帝先有嘅待遇！｜Juicy叮
时事热话
7小时前
深圳开电话卡陷阱！港男深圳湾口岸被呃¥720 官方职员教一招睇穿｜Juicy叮
深圳开电话卡陷阱！港男深圳湾口岸被呃¥720 官方职员教一招睇穿｜Juicy叮
时事热话
2026-03-03 13:29 HKT