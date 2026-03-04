两会2026︱港推首份《体重管理计划》 政协张文宏：香港市民是中国众多地方中最瘦

香港推出首份《体重管理行动计划》，展开为期三年的全港体重管理推广。在北京出席两会会议的全国政协委员、国家传染病医学中心主任、上海复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏表示，自己曾在香港工作过，认为香港人一直很瘦，甚至说香港是中国众多地方中，市民最瘦的地方。

「香港现在已很少看到很重( 肥胖 )的人」

他续称，现在已很少看到很重( 肥胖 )的人，认为香港一直做得很好，食物、运动，且工作压力大。他指今年会继续推动体重管理的工作，同时人工智能是热点，相信会有很多讨论。

去年两会曾点名香港记者「太胖了」

他去年在两会期间，被香港的记者问及「体重管理年」三年计划时，曾指着其中一名男记者说他太胖了，需要减去肚子，控制慢性病。事情一度引起网上热议。

记者：郭咏欣、李健威 北京报道