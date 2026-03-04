北环线︱支线预计年内刊宪 港铁料下半年向环保署交环评报告

政府正加快发展北部都会区，当中北环线支线作为项目的跨境分支，连通香港和深圳地铁网络。路政署北部都会区铁路办事处及港铁公司向北区区议会提交文件，指支线的详细规划及设计正全速推进，项目设计现已大致成熟，相关政府部门及港铁公司正就北环线支线香港段的铁路方案拟备刊宪文件，预计于今年内启动刊宪程序。另外，港铁公司亦正就北环线支线的建造工程及铁路营运进行环境影响评估研究，预计相关环境影响评估报告会于今年下半年提交予环保署审批。

根据文件，北环线支线包括从主线新田站开始的一条6.2公里长的地下铁路，当中位于香港的「香港段」长约5.2公里，而位于深圳的「深圳段」则长约1公里。北环线支线将设3个新铁路站，香港段有位于新田科技城的洲头和河套区的两个新铁路站，而深圳段则会于新皇岗口岸设置一个新铁路站。

文件指出，北环线支线香港段的铁路方案除了包括主要铁路设施如铁路站、隧道和列车路轨外，亦会涵盖按法定要求及营运需要设置的附属建筑物及紧急救援设施，包括隧道紧急救援出入口、通风楼等。另外，北环线支线会与主线共用牛潭尾车厂，无须另设车厂。相关政府部门及港铁公司正就北环线支线香港段的铁路方案拟备刊宪文件 ，预计于今年内按《铁路条例》（第519章）刊宪及咨询公众。

另外，港铁公司亦正就北环线支线的建造工程及铁路营运进行环境影响评估研究，研究内容包括空气质素、噪音、生态和景观等各方面，并会提出合适的缓解措施以控制影响在既定标准内，预计相关环境影响评估报告会于今年下半年提交予环境保护署审批。

记者：黄子龙